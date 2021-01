İlk gol erken gelirse!

Hızlandırılmış ligde, sezona başladığımız yere döndük...

İkinci yarı başladı bile.

Beşiktaş tüm eksiklerine ve yaşadığı onca sıkıntıya rağmen Trabzonspor'u deplasmanda yenerek girmişti lige...

İyi başlayan, iyi bitti ve Kartal ilk yarıyı zirvede tamamladı.

Bugüne baktığımızda ligin başına oranla çok daha etkili, güçlü ve oyunu oturmuş bir Beşiktaş var.

Orta sahasında Atiba Hutchinson, Josef De Souza, Bernard Mensah ve Dorukhan Toköz'le neredeyse tüm rakiplerine üstünlük sağlayan Kartal, geride kalan 20 haftada tüm derbileri kazanmak gibi bir apolet de sığdırmış oldu.

Ön bölgede Aboubakar başta Larin, Gheazzal ve N'Koudou'nun da ligin ilk yarısının en iyi forvetleri arasında olduğunun da altını çizelim.

Buna karşılık ligin ilk yarısında bocalayan, hoca konusunda sıkıntılar yaşayan Trabzonspor ise Abdullah Avcı'nın gelişiyle toplarlanmaya başladı.

Takım savunması konusunda tüm oyuncularından destek isteyen ve bu noktada belli bir ilerleme kaydeden Abdullah Avcı son haftalarda öndeki Ekuban ve Djaniny'den iyi verim alıyor.

Bu şartlarda yarına baktığımızda bize görünen manzara o dur ki, her iki takım için de kolay maç olmayacaktır.

***

Beşiktaş sükunet içinde mücadele eden, oyunun kontrolünü elinde tutarken rakibine önde baskı uygulayan ve ilk golü bulduktan sonra da vites yükselten bir takım. Trabzonspor ise takım olarak savunma yaparken daha çok kontrataklarla sonuca gitmek istiyor.

Bu şartlarda eğer Beşiktaş erken gol bulmazsa skoru düşük kalacağı gibi maçtan herhangi bir galibiyet çıkması da kolay olmaz.

Kartal ilk golünü kendi vücut saatine göre erken dönemde atması halinde, Trabzonspor'un dengesini bozup istediği şekilde oyunu yönlendirebilir.

Golün erken gelmesi kadar ardından ikincinin gelmesi de önemli.

Çünkü her iki takımın da bir gol atıp bu maçı kazanması çok kolay olmaz.

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hangisi öne geçerse geçsin, ardından beklenen etkileşimler olmaz, yani maç kopmaz ise diğeri mutlaka en azından bir gol atacaktır...

Yani...

Yanisi şu; Beşiktaş'ın erken gol atıp ardından da bundan önce çok kez yaptığı gibi skoru arttırıp maçı koparamazsa beraberlik başta her sonuca açık bir maç izleriz...

Yok eğer Kartal golü erken bulur ardından da vites yükseltirse yeni bir derbi zaferine imza atar.

Beklentim de budur...