Hoş geldin Tosun paşa

Küllerinden doğan Anka Kuşu gibi Kartal… Tam bitti, artık düştüğü yerden kalkamaz denildiği anda yine, yeni, yeniden bir şahlanış destanı yazıyor… Sadece bugün böyle değil, dünde böyleydi, ondan öncesinde de… Bir kısmı Kafkas Kartal'ı Şeyh Şamil'in akrabası olan Kafkas kökenli gençlerin (Nur içinde yatsınlar) kurduğu bu takımın sembolünün, oynadığı bir maçta, tribünden gelen bir haykırışla Kartal'a dönüşmesi tesadüf müdür sizce?

70'li yılların sonunda, bitmiş, tükenmişti Beşiktaş!

Birileri öyle diyorlardı; hasta adam!

Mehmet Üstünkaya'nın başlatıp, Seba'nın devam ettirdiği öz kaynak devrimi, Miliç'in şevkatiyle büyümüş, Stankoviç disipliniyle lige damga vurur hale gelmişti… H H H

Yıllar sonra… Feda dönemi… Gene bitmişti Beşiktaş… Birilerine göre durum yine aynıydı; hasta adam!

Fikret Orman yönetimde, Samet Aybaba sahada yeni bir diriliş öyküsü başlattılar Şenol Güneş'le de tekrar göklere yükseldi Kafkas Kartal'ı!

Geçen sezon… Hatta bu sezon başı… Para yok, huzur hak götüre… Taraftar umutsuz… Yine birilerine göre aynı durum var; hasta adam!

Ahmet Nur Çebi yönetimi, bin türlü sıkıntıya göğüs gerdi ve sahada da günümüzün Dorde Miliç'i Sergen Yalçın yüreğini serdi çimlere… Bir başka diriliş destanı yazılıyor bu sezon… Görebilenler için… H H H

Ara transferde rakipleri tüm limitleri aşarken Beşiktaş ne limitleri aştı, ne de haddini!

Bir Bilal, bir Tosun Paşa geldi… Hoş gelmişler, safalar getirmişler… Bugün özlediğimiz Tosun Paşa'yı, Ziraat Türkiye Kupası maçında şanlı forma altında izleme şansımız olacak… Benfica maçında adeta tek başına bir diriliş öyküsü yazan Tosun Paşa, bu sezon çok zorlu olan şampiyonluk yarışında Aboubakar ve diğer tüm arkadaşlarıyla kenetlenip, tüm tecrübesini konuşturup, sezon sonu şampiyonluk fotoğrafında en görkemli haliyle yer alacaktır.

Hoş geldin Tosun Paşa, özlemiştik… Ha unutmadan;

Her fırsatta kendisine "Hasta adam" diyenleri HASTA etmeye devam edecektir Kara Kartal… Tam 118 yıldır yaptığı gibi…