Çok uzattılar!

Maçın genelinde iyi futboldan çok kora kor mücadele ön plandaydı. İki hızlı oyuncu olan Roiser ile Sekidika adeta ikiz kardeş gibi dolaştılar sahada, birbirlerine nefes dahi aldırmadılar. Kartal ilk dakikalarda fırtına gibi esti ama bu fırtına maalesef gol getirmedi. Tam Konyaspor işi dengelemişti ki Oğuzhan Özyakup, rakibiyle verkaç yapıp şık bir şekilde fileleri havalandırdı… Maç koptu mu? Hayır! Duran toplardan en çok gol atan takım olan Beşiktaş bu kez duran toptan yedi… Kornerden gelen topu Abdülkadir kaleye gönderdi, ön direği tutan N'Sakala ne hikmetse seyretti ve skor eşitlendi,

Skor tabelası eşitlendikten sonra Beşiktaş işi uzatmadan bitirmek için büyük bir gayret sergiledi. Yıllar sonra tekrar şanlı formayı giyen Cenk Tosun, gayretliydi ama maç eksiği nedeniyle tam olarak istediklerini yapamadı… Ama kalitesi bilinen Cenk Tosun'un kendini bulması çok uzun sürmeyecek gibi… Sergen Yalçın yorulan ve beklentilerin altında kalanları çıkarıp Ghezzal, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ı ön tarafa alıp orta alanı da Josef'le takviye etti. Konyaspor tam siper yaparken, ön tarafa tehdit olarak Kravest'i koydu… Roiser, N'Koudou, Atiba, Larin kaçırdı ya da kaleci Eray kurtardı derken 90 dakika Beşiktaş'a yetmeyince iş uzadı… Uzatmada da kaçıranlar başta Aboubakar ve Ghezzal olmak üzere Siyah-Beyazlı oyunculardı… Konyaspor da son saniye de golcüsü Kravest'le bir kısmeti tepti, daha doğrusu her geçen fün yıldızını parlatan kaleci Utku iyi bir zamanlamayla golü önledi. Dolayısıyla yarı finalist penaltı atışları sonucunda belirlendi ve o yarı finalist Beşiktaş oldu.