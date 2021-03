Hem savaşçı, hem sanatçı!

Beşiktaşlı oyuncular dün bitmiş maçı neredeyse puan kaybedilen maç haline getiriyorlardı ki gerçekten çok yazık olurdu. En başta da kendi emeklerine.

İlk andan itibaren meşin yuvarlağı ayağına alan Kartal, Gaziantepspor'a kolay kolay top göstermedi.

Konuk takım ilk bölümde oyunun boyunu kısa tutup Beşiktaş'ın "Boş alan kralı" forvetlerini sıkıştırmak istedi. Bir ölçüde başarılı da oldular.

Ancak araya-arkaya atılan iki top göbeğin zayıf olduğunu ortaya çıkardı ve sonraki pozisyonda Ghezzal-Aboubakar ikilisi o zaafiyeti afiyete çevirdiler.

Planları bozulan Gaziantep kararsız kaldı… Gitmeye kalksa ikinciyi yiyebilir, kalmayı düşünse gol lazım!

O kararsızlıkta Beşiktaş oyunu rölantiye aldı, dinlendi ve ardından Aboubakar'ın harika ikinci golü geldi… Aboubakar demişken, Kara Elmas hem savaşçı, hem sanatçı… Attığı ikinci golde resmen sanatını icra etti.

Hem de ne icra etmek… En gerideki Welinton her yere yetişiyor yeri geldiğinde de ince eleyip, sık dokuyor.

Atiba bildiğin ihtiyar delikanlı, ne koşmaktan yoruluyor, ne de mücadele etmekten vaz geçiyor… Beşiktaş şiir gibi oynuyorsa nakaratı Atiba'dır.

Peki her şey mükemmel mi? Asla!

Misal… Ghezzal asist kralı ama golle yakın akraba değil. Yine attırdı ve çok net bir pozisyonda yine atamadı! O mükemmel sol ayağı sadece asist için kullanmak büyük haksızlık!

İşin ilginç yanı Larin, N'Koudou ve Ghezzal'ın kaçırdığı bariz pozisyonların ardından Beşiktaş kabusu yaşadı. Önce penaltı geldi ardından top direkte patladı!

Ders almayı bilen varsa bu maç dersliktir. Buldun mu fişi çekeceksin… Şampiyonluk gelecekse her maçın her saniyesini ciddiye alarak gelecektir.