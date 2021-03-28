Kule dibinden!

Norveç'in iki kulesi var!

Sağdan soldan esterabim yapacaklar; ya Haaland vuracak ya Sörloth! Onların hayat hikayesini özeti bu..

Bizim çocuklar bu hikayeye farklı bir mana kazandırdılar!

"Kule dibinden" ayrılmayan Kaan ve Çağlar ofsayt pozisyonunda yaptıkları iki vuruş dışında KULELERE pozisyon bile vermediler.

Çok iyi bir maç çıkardık vesselam… Beşinci dakikada, hem de uzunukısası iyi olan paslar ve harika bir şutla öne geçtik. Norveç şok bile yaşamadı! "Biz şimdi bir-iki tane atarız" der gibiydiler… Havalı havalı yüklendiler! Sonra mı!? Sonra Çağlar kule dibinden ayrıldı, rakip kale dibine girdi ve mükemmel bir kafa golü attı… İşte bu golden sonra Norveç buz tuttu! Kuzey ülkesi malum sert soğuklara alışıklar ama böylesini hiç beklemiyorlardı… Zemheriye yakalandılar… Ozan'ın attığı bir üçüncü gol var ki, öncesiyle, sonrasıyla muhteşemdi.

Önce Norveç kalesi önünde yaptığımız paslaşmalarla YILDIZ çizdik ardından Ozan, sol çaprazdan sağ köşeye gönderdiği topla HİLAL yaptı! Oldu mu sana AY-YILDIZ… Küüüüüt Norveçli yerde!

Solbakken, "Karşımıza Fransa ve Hollanda maçlarındaki Türkiye mi çıkacak yoksa Uluslar Kupası'ndaki Türkiye mi, merak ediyorum" derken aslında "Hangisi olursa olsun fark etmez" edasında konuşuyordu… Sanırım hem merakını giderdi, hem de Türkler'in roman değil tarih yazdığını öğrenmiş oldu.

Çağlar, Ozan, Yusuf başta tüm çocuklar muhteşem oynadılar.

İnşallah hep böyle devam etsinler.

Bu kadro motive olduğu zaman yenemeyeceği takım yok.

Biz de milletçe yanlarında olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Helal olsun çocuklar… Unutmadan… Sahada iyi hakemler olunca VAR sistemine ihtiyaç bile duymuyoruz… İspanyol Alejandro Hernandez adildi ve gördüklerini çaldı, görmediklerini değil… Yardımcıları ise bazen bizim VAR'ın bile yakalayamadığı ofsaytları videosuz yakaladılar… Böyle hakemlere can kurban. Darısı ligimizin başına!