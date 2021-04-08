Süper nova!

Lider Beşiktaş dün ligin en tehlikeli takımlarından Alanyaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Kasımpaşa yenilgisi umutlanan rakiplere gözdağı vermek için bu maçı kazanmak şart kere şarttı. Beşiktaş'ın galibiyetiyle birlikte gerçek bir yıldız oyuncu izlemenin de keyfini yaşadık.. Müthiş tekniği ile göz kamaştıran Ghezzal maçın hemen başında direğe takılırken ardından denemelerden vaz geçmedi ve muhteşem bir gol attı. Ancak attığı golden daha önemlisi maç boyu yaptıklarıydı… Topu alışı, saklayışı, rakipten kurtarışı, oyunun yönünü değiştirmesi, beynini ayaklarına indirmişçesine topla her buluşmasındaki zerafet büyüleyiciydi… Adeta bir süper nova gibi patladı dün gece Ghezzal… Allah nazardan korusun. Beşiktaş ilk dakika değil ilk saniyeden itibaren iyi başladı, kendi oyununu rakibine kabul ettirmeye çalıştı ve önde baskı uyguladı. Alanyaspor alışık olduğu üzere savunmadan hazırlık paslarıyla çıkmak isterken Siyah-Beyazlı oyuncular kontrollü baskılarla bunu engellediler. Üç top direkten dönmese maç çok daha erken kopardı. Bunu söylerken Alanyaspor'un da hakkını yemeyelim. Kapanmadılar, iyi oynamayı hedeflediler. Üç net pozisyon da onlar kaçırdılar. Babacar'ın gününde olmaması onlar adına şanssızlıktı. Cenk Tosun'un üç yıl sonra İnönü'yü, Seba'nın doğum gününden bir gün sonra golle selamlaması anlamlıydı. Onun dışında Beşiktaş'ta herkes görevini yaptı. Sonradan girenlerden Dorukhan görevini layıkıyla yaptı ve önümüzdeki haftalar için iyi sinyaller verdi. N'Koudou ona keza, attığı gol maçı tam anlamıyla bitirdi. Beşiktaş emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Tosun Paşa da devrede. Şimdi Seferoğulları ve Tellioğulları düşünsün!