Tam yol ileri

Şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor... Beşiktaş rakiplerine göre birkaç adım önde, ancak henüz bitmiş bir şey yok... Matematiksel gerçeklik oluşana kadar her şey mümkün ve her maç ayrı bir final... Oynanan son iki maçta alınan sonuçların sadece Beşiktaş'ı değil rakiplerini bile nasıl etkilediği ortada. Misal Kasımpaşa mağlubiyeti ezeli rakipleri "Biz bu işi bitiririz" noktasına getirirken Alanyaspor karşısındaki muhteşem oyun ve önemli galibiyet tam tersi etki yarattı. Rakiplerin moralleri bozuldu, özgüvenleri kayboldu, baskı altında kaldılar... Fenerbahçe'nin Malatya deplasmanında iki puan bırakmasında bu durumun da payı var... Beklenti ise Kasımpaşa yenilgisi sonrası Beşiktaş'ın özgüven kaybetmesi ve Alanyaspor'a da takılarak çökmesiydi... Sergen Yalçın ve oyuncularının bu işe ne kadar inandıklarını gör(e)meyenler bir yenilgiyle koca sezonun alın terinin yok olacağına dair tezler ürettiler, kimi söyledi, kimi içinde tuttu ama hepsi aynı şeyi düşündüler... Eğer Beşiktaş bulunduğu yere inanç, azim, kararlılık ve alın teriyle gelmeseydi muhtemelen rakiplerin hayalleri gerçek olabilirdi, ancak öyle olmadı... Çünkü Beşiktaş takımı zor günde kenetlenmeyi bildi ve Alanyaspor karşısında gerçekten çok iyi bir oyun çıkardılar. Sergen Yalçın bu maç öncesi oyuncularıyla bire bir ilgilendi...

Onlara ne kadar değerli olduklarını hatırlattı ve bir mağlubiyetin kendilerini yıkmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.. Dahası bu konuşmaları yaparken oyuncularının da aynı kararlılıkla olduğunu gördü... Beşiktaş inandı, kenetlendi ve nihai zafere ulaşmak için tüm gücüyle savaşıyor, her maçı final havasında oynarken rakiplerine büyük saygı duyuyor dolayısıyla motivasyon boşluğuna düşmeden kararlı adımlarla hedefe yürüyor. Taraflı, tarafsız, gerçek futbolseverlerin hepsi kabul edeceklerdir ki, bu sezon ligin en iyi futbolunu oynayan takım olan Beşiktaş liderliği de, şampiyonluğu da hak ediyor... Gencecik kalecilerle inandığı yolda yürüyen Kartal; Atiba, Josef, Necip, Dorukhan'la yüreğinin tam ortasını sağlam tutarken Aboubakar, Cenk Tosun, Ghezzal, Larin, N'Koudou ve Gökhan Töre ile en zor maçların dahi üstesinden gelmeyi başardı... Sağ kanatta destan yazan Roiser, solda büyük emek veren N'Sakala ve genç Rıdvan, savunmanın göbeğinde her zaman yıkılmaz bir duvar gibi duran Welinton, Vida, Montero ve göreve her zaman hazır olan alt yapının cengaverleriyle Beşiktaş gerçekten zirveye yakışıyor... Aynı ciddiyetle devam Kartallar... Rakipleriniz pes etmiş gibi görünse dahi siz asla gevşemeyin... Matematik konuşmadan herkes kendi gerçeğini söyler, matematik konuşunca herkes susar ve gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıkar... O güne, o ana kadar durmak yok, tam yol ileri...