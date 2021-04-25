Doğru oyuna zorunlu geçiş!

Lider Beşiktaş'ın şampiyonluk için geri sayımı kararlı adımlarla sürüyor… Kayserispor karşısında farklı bir on bir izledik… Aslında Larin'i merkez santrafor olarak denediği iki maçın ardından Sergen hoca ısrar etmemeli ve o bölgede başka bir oyuncuyu denemeliydi… Nitekim şartlar Beşiktaş'ı öyle bir noktaya getirdi ki, Sergen Yalçın söylediğimiz klasik santraforsuz oyunu denemek durumunda kaldı.

Gökhan Töre çok hareketli bir oyuncu değil, biraz da umursamaz… Buna rağmen sadece dengeli paslaşmalar yapması bile önde bir düzen kurulmasına yetti.

Larin'in dengesiz oyunu buna izin vermiyordu.

Lige tutunmaya çalışan Kayserispor karşısında sahanın her yerini etkili kullanan, rakip yarı sahada iyi paslaşmalar yapan ve bol pozisyon bulan bir Beşiktaş izledik…

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Gecenin adamı N'Koudou oldu… Sol kanadı çökertti, iki gol attı, biraz dikkatli olsa en az iki tane daha atabilirdi… Ardında Josef var, harikaydı… Elbette sezonun en iyilerinden Ghezzal'ı atlama şansımız yok… Yeteneklerinin yanına çalışkanlığı eklediği anda onu seyretmenin keyfine doyum olmuyor… Oyunun yönünü değiştiren ters topları, yaptığı asist, top saklayarak arkadaşlarını dinlendirmesi derken yine gözlerimizin pasını sildi… Sırada Kaptan Necip… Yine yüreğiyle oynadı, işini yaptı… N'Sakala, Roiser, Vida ve diğerleri de görevlerini yaptılar… Alışık olmadığı bir bölgede oynayan Gökhan Töre biraz ofsayta dikkat edebilse hem atar, hem attırırdı… Kim bilir!.. Belki de sonraki haftalara saklamıştır belki atacağı golleri!..Beşiktaş kazandı, F.Bahçe bundan etkilenir mi bilemem bildiğim şu ki, Kartal arkasına değil önüne bakıyor… Evvelallah yolu da açık…