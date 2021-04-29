Easifat kamila!

Beşiktaş inanmışlar ordusu maşallah… Her hafta başka bir zorlu rakip çıkıyor karşısına ve her hafta bir başka oyuncusu sakat ya da cezalı durumda oluyor… Bu durumda çok kişi pes eder kaderine razı olurdu… Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı oyuncular ise kaderin gayrete aşık olduğunu bilerek dişleriyle, tırnaklarıyla mücadele edip adeta söke söke alıyorlar altın değerindeki puanları… Rize gerçekten zor deplasman… Beşiktaş güçlü rakibi karşısında maçın büyük bölümünde kendi oyununu sahaya yansıttı… Yürekli mücadele, geriden başlayıp en ön tarafta da en etkili şekilde devam eden harika pas trafiği yakalanan sayısız pozisyon, sayılanı, sayılmayanı filelere giden toplam beş top… Bunlar gecenin Beşiktaş adına mükemmel taraflarıydı… 3-0'dan sonra yenilen iki duran top golü ve son dakikalarda yaşanan gereksiz stres ise bir anlamda işin tuzu, biberi oldu… Maç boyu etkisiz olan Rizespor iki golü üst üste bulunca son bir gayretle çaba harcasa da Beşiktaş'a çelme takamadı..

Gecenin adamı elbette Ghezzal'dı…Top ayağına adeta yapışıyor, üç kişi arasından tere yağından kıl çeker gibi çıkarıyor meşin yuvarlağı… Dün ligin asist rekorunu eline geçirirken ayrıca dillere destan bir gol daha attı. Yüreğine, ayağına sağlık; eesifat kamila (Kusursuz fırtına)… Gökhan Töre ona keza… Alışık olmadığı bölgede hem çok çalıştı hem de klas bir gol attı.

Adem Ljajic kendine gelmeye başladı oynadı, oynattı… Josef ve Atiba, arkada Vida-Velinton, Dorukhan, N'Sakala… Herkes görevini layıkıyla yaptı… Tek yumruk olup kenetleniyor ve savaşarak kazanıyor Beşiktaş… Ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak hak ediyor.

Bize de saygı duymak ve alkışlamak düşer.