Hem yenin hem ezin

Tanıdığım Sergen Yalçın… Muhtemelen… Maç konuşmasının sonunda şöyle demiştir:

"Bu maçı kazanacağınızdan şüphem yok… O işi zaten halledersiniz ama sizden daha fazlasını istiyorum.

Bugün bana kazanmak yetmez haberiniz olsun! Size bir gün fazla dinlenmeyi çok görenlere, başka bir takımla oynadıkları maçtan sonra bizim hakkımızda konuşanlara ders verin! Nefes aldırmayın… Yapabiliyorsanız hem yenin, hem oyun olarak ezin!" İşte o müthiş takım böyle çıktı sahneye… Bir anda sular seller gibi yağmur boşaldı deriz ya, öyle bir başlangıç yaptı Beşiktaş… Önde bastı, ortada bastı, öne çıkardığı savunmasıyla bile bastı… Top Beşiktaş'ta, oyun Beşiktaş'ta, goller Beşiktaş'ta… 14 dakikada maç 3-0 oldu ki, beş-altı olması işten bile değildi… Gaz kesmedi Kartal… Dördü aradı sol kanadı perişan eden N'Koudou ile buldu… Beşi aradı N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan'la buldu… Orta sahada rakibe top göstermeyen Atiba-Josef, Adem… Her pozisyonda klasını konuşturup oyunu yönlendiren Ghezzal… Sağ kanadı koridora çeviren Roiser ve ligin en golcü forvetlerine bir istisna haricinde pozisyon vermeyen Ersin, Vida, Welinton ve N'Sakala… Günler boyu yayınlarda ve yazılarımda Beşiktaş kişilere bağlı bir oyun oynamıyor, takım halinde savaşıyorlar, diyordum ya, yine öyle oldu… On bir adam tek yürek olmuş, çabuk ve doğru paslaşmalarla ligin en tehlikeli takımlarından Hatayspor'u sürklase ettiler… Bir tek kişiyi öne çıkaramam, bir tekini de arkada bırakamam… Çünkü haksızlık olur… Beşiktaş asi ruhunu sahaya sürdü ve fırtına gibi esti… Bir, iki, üç tane yetmez, dört, beş, altı, olsun, efsane tezahüratını hatırlatıyordu Kartal… Altı da yetmedi, yedi oldu… Öyleyse şimdi herkes sussun, Beşiktaş konuşuyor! Kartal tüm yüreğiyle söylüyor; şampiyonluk şarkısı dinleyin!...