Elde var Rosier

Beşiktaş'ta iki önemli konuda sıkı bir mesai yaşanıyor… İlk hedef Sergen Yalçın'la sözleşme yenilemek, ikinci hedef ise Aboubakar, Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmak… Lafı uzatmadan direkt olarak söyleyeyim, Rosier'e kaldı gözüyle bakabiliriz… Prensip konusunda anlaşmaya varıldı… Yüzde 90 bitti bu iş, geriye kalan yüzde 10 da bir şekilde çözülüyor. Ghezzal konusu biraz daha zor… Çünkü kulübünün talebi yüksek… Oyuncunun Beşiktaş'ı tercih ettiği ve kalmak istediği malum… Yüzde 60 ihtimalle kalır diyebiliyorum… Daha fazlasını keşke söyleyebilsem ama söyleyemiyorum. Aboubakar olayı daha farklı… İş inada binerse Beşiktaş'ın bir tek hamlesiyle (etik olur mu orası tartışılır) sözleşmesi resmi olarak uzar… Amaç o noktaya gelmeden ortak bir noktada buluşmak ve kalp kırmadan işi çözmek… Eninde, sonunda bu konu da hallediliyor bana sorarsanız… Peki ya Sergen Yalçın… Başkan Çebi kesinlikle hocayla yeniden anlaşmak istiyor… Sergen hoca da yuvada mutlu ve gitmek gibi bir niyeti yok… Ancak rakamlar çok farklı… Bir orta yol bulunabilir mi, bulunmalı diyorum… Sergen hoca transfer konusunda ısrarlı, çünkü Devler Ligi'nde başarı istiyor. Başkan Çebi ise limitler konusunda elinin, kolunun bağlı olmasından dolayı sıkıntı içinde. Yarın kulüpler ve TFF bir araya gelecek. Sıkıntı malum, döviz artışları nedeniyle kadro maliyetleri yükseldi, buna karşılık sabit kur nedeniyle yayıncı kuruluştan gelen para resmen eridi. O nedenle kulüplerin istekleri dahilinde en az % 30 artırımı gelmesi büyük ihtimal… Ancak bir çok kulüp bu artışın bile yeterli olmayacağını düşünüyor, yani daha fazla artırım istiyorlar… Daha fazlası zor derim. Yabancı oyuncu konusu ayrı bir hikaye. TFF, acı reçeteyi içirmeye kararlı… Kulüpler ise 14 yabancı sınırı varken 17-18 oyuncu almanın getirdiği problemlerle baş edemediklerini söylüyorlar… Keşke oyuncuları alırken bu kadar bonkör davranmasalardı. Bu sorun kolay çözülmez, TFF de geri adım atmaz bence… Umarım bir çözüm bulunur… En azından sahadaki sekiz yabancı sabit kalsa bile kontenjan 18'e çekilirse kulüpler ellerindeki oyuncuyu çıkarmak için daha geniş zaman bulabilirler.