Aboubakar ve Sergen Yalçın

Aboubakar gitti ve suçlamalar başladı… Yönetim yanlış yapmış, zamanında tedbir almamış, oyuncunun bilerek oynamadığı konusu gizlenmiş v.s… Masalın bini bir para! Lafı uzatmadan açık açık yazıyorum; Aboubakar bilerek oynamadı ve yönetimle birlikte ben de bunu biliyordum! İzleyenler hatırlayacaktır, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilmişken, A Spor'da, "Aboubakar gerçeklerini şimdi söylemem mümkün değil çünkü şampiyonluk yarışı sürüyor ve Beşiktaş zarar görebilir" mealinde bir açıklamam olmuştu. Evet o günlerde ben ya da yönetimden herhangi bir kişi, "Aboubakar bilerek oynamıyor, sakatlığı var ama isterse kısa sürede tedavi olabilir o bunu yapmıyor" türünden bir açıklamayla tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmış olsalardı; Beşiktaş büyük bir kaosun içine düşerdi. Pusuda bekleyenler de Kamerunlu üzerinden Beşiktaş'ın tüm motivasyonunu bozabilirlerdi. Dahası, yönetimin ardından bu kez Abaoubakar açıklamalar yapar ve takım da kesinlikle bundan etkilenirdi… Bir örnek verecek olursak, Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki kısır çekişmenin Galatasaray'ı nasıl etkilediğini hatırlamakta fayda var. Aynı şekilde sezon boyu Fenerbahçe'de yaşanan Erol Bulut-Emre Belözoğlu ikileminin nelere mal olduğunu da hatırlatabiliriz.

Beşiktaş yönetimi bu hataya düşmedi, kan kusup kızılcık şerbeti içmiş gibi yaptılar ve Aboubakar olayının lokal kalmasını sağladılar. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ başta tüm yönetimi bu açıdan kutluyorum. Bu sırrı saklamasalar, bugün Beşiktaş kaçan şampiyonluğun acısıyla büyük bir kaosun içine düşebilirdi. Çok şükür öyle olmadı. Ben de aynı sebeple sustum, bir camiaya zarar vermemek adına Aboubakar gerçeğini açıklamadım. Çünkü bana söyleyenler de lig bitene kadar hiçbir şekilde, kimseyle paylaşmamam şartıyla söylemişlerdi. Söz verdim, sözümü tuttum. Bir başka konu Sergen Yalçın'ın imzası. Beşiktaşlılar'a bir müjde vereyim. Üç gün boyunca Çeşme'de hocaylı görüşen Emre Kocadağ büyük mesafe kat etti. Artık arada maddimanevi dağlar yok, daha ziyade detaylar var. Yani Sergen Yalçın'ın imza atması an meselesidir. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum.

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