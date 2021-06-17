Güneş battı

Galler'in sistemi yok, iki ezberi var… Birincisi, arka direğe şandel ortalar göndermek, ikincisi, savunma arkasına atılan toplara gerideki oyuncuların koşması… Bu kadar basit. Böyle bir rakibe karşı hiç tedbir almamışız, ne arka direk ortalarına vurabildik ne de araya koşu yapanları durdurabildik… Kadroda yine Ozan ve Okay var, sanki İtalya karşısında çok iyi şeyler yaptılar da… Kenan Karaman ona keza! Bu çocukta bizim göremediğimiz ne var Şenol Güneş bir söylese de öğrensek… Elimizde Orkun, Dorukhan, Taylan, Abdülkadir, Halil, Yusuf, Kerem başta bir çok vasıflı seçenek varken böyle üç pas yapamayan kadrolar oluşturmak ayrı bir beceri ister.

Muhtemelen kadro tahtaya yazıldığı anda özellikle Hakan Çalhanoğlu, "Eyvah yandık" diyordur… Etrafı o kadar yanlış isimlerle donatılıyor ki, Hakan değil Messi olsa sıradanlaşır.

Galler'in eti-budu belli… Her iki kanada iyi top kullanan oyuncular koyarsın; en azından Burak'ın arkasında Hakan'la birlikte sağlam üçlü olur, top yapılır, rakip ceza sahası önünde etkili oyunlar üretilir… Şenol Güneş iyidir, hoştur ancak kafası karıştığı zaman bir adeta önyargılarına esir oluyor. Güneş durduk güpegündüz batıyor deyim yerindeyse! Dün yine ilk 45 dakika çöpe gitti. Kenan Karaman'a tam 75 dakika sabretmek nasıl bir şeydir!? Önde etkisiz kalıyorsun ilk yapacağın iş Halil Dervişoğlu'nu 46'da sahaya atmak ama nerde!

Kusura bakma da ne yaptın sen Şenol hoca, yıktın perdeyi eyledin viran…