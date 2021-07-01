Alex, Mitroviç!

Beşiktaş transfere odaklandı… Asbaşkan Emre Kocadağ ve transfer komitesinin bugüne kadar nabız yokladığı isimler, Sergen hocanın onayına sunuldu ve düğmeye basıldı. Öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş yönetimi limitleri açma konusunda bir sıkıntı yaşamayacaktır. Geçen sezon bazı kulüplere yapılan örtülü ayrıcalıklar, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'a da yapılacaktır. Yani limit konusunda bir sorun yok… Şimdi gelelim listeye… Hulk, Alex Teixeira, Dzeko, Mitroviç, Rafael Santos Borre, Mame Diouf Kartal'ın listesindeki isimlerden bazıları… Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın önceki gün yaptıkları görüşmede ilk hedfler, Alex Teixeira, Mitroviç olarak belirlendi… Mitroviç için Fullham'a kiralama bedeli olarak şampiyonluk bonusu teklif eden Kartal oyuncuya da yıllık 3 milyon Euro ödeyebileceğini belirtti. Fullham'dan yıllık 4 milyon Euro kazanan Mitroviç'le maaş konuşunda anlaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Josef De Souza'nın yakın arkadaşı olan ve bonservisi elinde bulunan Alex Teixeira konusunda da olumlu gelişmeler var. Sergen hocanın kesinlikle alınmasını istediği yıldız futbolcu da prensipte Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını Josef aracılığıyla kulübe bildirmiş durumda. Bu oyuncuya da bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro ödenmesi planlanıyor. Kartal öncelikle Mitroviç ve Alex Teixeira konusunu çözmeye çalışacak bu iki oyuncu da sorun çıkarsa diğer alternatiflere yönelecek. Geçen sezon kiralık oynayan Roiser'le yüzde doksan anlaşan Beşiktaş, Ghezzal konusunu ise beklemeye aldı. Beşiktaş'tan yıllık üç milyon Euro isteyen Cezayirli oyuncu için son ana kadar beklenecek. Sergen Yalçın Hulk konusunda kararsız, eğer hoca bu bölgede tercihini Hulk'tan yana kullanırsa Ghezzal'dan vazgeçilecek. Kendisine kulüp arayan Dorukhan Toköz eğer Beşiktaş'ta kalırsa, Roiser'in yanında sağ bek alternatifi olarak değerlendirilecek. Atiba ile birkaç gün içinde yeni sözleşme imzalanması beklenirken, kaleci Ersin'in Fransa'ya transfer olması durumunda da Mert Günok başta yerli isimlere yönelinecek. Beşiktaş'ın hedefi bazı transferleri kamp dönemine, olmazsa sezon başında yapılacak olan şampiyonluk kutlamasına yetiştirmek. Başkan Ahmet Nur Çebi bu nedenle hızlı hareket edilmesini ve kararlı davranılmasını istedi. Dolayısıyla bu yaz Beşiktaşlılar için transfer müjdeleriyle dolu geçecek diyebiliriz.