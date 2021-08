Beklentileri aştılar

Bir tarafta ideal on birinden, golcüsü on numarası başta en az dört oyuncusu eksik Beşiktaş, diğer yandan bir çok transferle kadrosunu genişleten ligin yeni takımı Adana Demirspor... Malum Adana sıcağı ve son derece yüksek bir nemi de ekler ve bunun bir hazırlık maçı olduğunu düşünürseniz normal de iyi futbol beklemezsiniz. Bu açıdan bakınca bana göre beklentilerin üzerine çıkan bir maç izledik. Ligin ilk haftasında bir çok resmi maçta bile bu standardı yakalayamayabiliriz.



İlk yarıda Josef, Topal ve Atiba gibi üç tane altı numarayla oynayan Sergen Yalçın'ın taktiğinde Atiba öne, Mehmet Topal ise geriye destek vermekle görevliydi. Ayağa oynayan, geriden oyun kurup bulduğu ilk fırsatta savunma arkasına uzun toplan gönderen Kartal bu şekilde bazı pozisyonlar buldu ve bir de penaltı kazandı. Hazırlık maçıdır diyerek penaltının üzerinde durmuyorum, aynı şekilde Adana Demirspor'un attığı golün ofsayt olmasına da takılmayacağım.



İkinci yarıda Salih ve Oğuzhan'ı sahaya atan Sergen Yalçın aslında Beşiktaş'ın klasik sistemine döndü… İlk yarıya göre ne fark etti derseniz nispeten daha çabuk oynayan ve daha hızlı paslaşan bir Beşiktaş izledik. Samet hoca bir çok yeni transferi takıma çabuk adapte etmiş. Ligimize yabancı olmayan Belhanda sanırım saha içinde Balotelli'yi "kontrol" etmekle de görevliydi. Her tartışmasında arkadaşının yanına gitti ve onu sakinleştirdi. Bunu sezon boyu yapması gerekebilir. Malum, Balotelli sürprizlerle dolu bir oyuncu…



Sonuç olarak her iki takımı şu halleriyle dahi lige hazır gördüm. Beşiktaş yeni transferleriyle yine şampiyonluğun en güçlü adayı olacaktır. Adana Demirspor'un ise lige renk katacağı tartışılmaz.