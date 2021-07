Teşekkürler TFF…

Bir ağaç, bir dünya demektir… Ağaç sevgisini çok küçük yaşlarda neredeyse tüm çocukluğumun geçtiği Florya Atatürk Ormanı'nda öğrendim… Ağaç gölgedir… Ağaç oksijendir… Ağaç meyvedir… Şairin dediği gibi bir ağaç gibi özgür, bir orman gibi kardeşçesine yaşamaktır güzel olan… Dünyayı güzelleştirendir ağaç, binlerce hayvanın evidir, insanın doğayla birleştiği en kestirme yoldur… Bu duygularla 1995 yılında SARI KART ORMANLARI projemi gündeme getirdim… Dönemin Futbol Federasyonu'nu seslendin; gelin fidan dikerek Türk futbolunun tarihini yazalım, dünyaya örnek olalım… Duymadılar sesimizi… Duyduysalar da önemsemediler… Eğer biraz duyarlı olsalar şu anda 26 yıllık bir SARI KART ORMANIMIZ olacaktı… H H H

Yıllar içinde bir çok kez tekrarladım önerimi, yazılar yazdım, sosyal medyadan duyurmaya çalıştım, kimse umursamadı… Taaa ki sevgili Nihat Özdemir TFF Başkanı olana kadar… Bir gün, yazmakta olduğum kitabıma editöryal destek veren Hakan Can, "Bu projeyi tekrar gündeme getirmelisin!" deyince hemen o gün sevgili Nihat ağabeye bu projemden bahsettim, "Mutlaka yapmalıyız" dedi… Çok sevindim ama yine de "Acaba unutulur mu!?" diye de düşünmedim değil… Unutulmadı!

Dün Türkiye Futbol Federasyonu Sarı Kart Ormanları projesini hayata geçireceğini resmen açıkladı… H H H

O kadar mutluyum ki, anlatamam… Bir yandan ormanlarımız cayır cayır yakılırken diğer yandan biz futbol ailesi olarak yeni fidanlar dikeceğiz… Dünyaya örnek olacağız. Bu Sarı Kart Ormanları aynı zamanda ligimizin tarihini fidan dikerek yazmak anlamına gelecek. Her sezonun fidanları, o sezon sarı ve kırmızı kart gören oyuncuların ve kulüplerinin isimleriyle ayrı ayrı korularda yer alacak. Her ağaç, bu ligde forma giymiş bir futbolcuyu temsil edecek… Futbolumuz gibi futbolcular da doğada ölümsüzleşecek bir anlamda.

H H H

İnanıyorum ki tüm dünya alkışlayacaktır, futbol sezonunun fidan dikerek açmamızı.

İnanıyorum ki bir çok doğa sever TFF'yi alkışlayıp ödüllere aday göstereceklerdir.

Teşekkürler TFF, Teşekkürler Nihat Özdemir… Bir hayalim gerçek oluyor sayenizde, cennet vatana en güzel imzalardan birini atıyoruz… Daha güzel, daha yeşil, daha temiz bir dünya için TFF tüm dünyaya örnek olacak bir organizasyon için düğmeye bastı. Benim için en büyük gurur ise 30 yıldır yürüttüğüm mücadelenin başarıyla sonuçlanmasıdır. Çok mutluyum, çok…