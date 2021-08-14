Nerde kalmıştık!

En son, çok iyi pas yapan, sahanın her yerini dengeli kullanan, ayağa oynayan, kaybettiği topu tez zamanda geri kazanan, iki kanattan hem bekleri, hem kanat forvetleriyle bindiren bir Beşiktaş izliyorduk ve şampiyon olmuştu. İşte tam oradan başladı Kartal… Sanki geçen sezonun devam filmi çekiliyor… Roiser ve Ghezzal sağ kanadı evleri gibi kullanırken, NKoudou sol kanatta bildiğin kasırga… Kartal'ın pençeleri Atiba ve Josef orta sahayı gözleri gibi koruyorlar… Bildiğin şampiyon Beşiktaş yani… Ön taraftaki öldürücü presini harika bir asistle süsleyen Kenan Karaman ve zaman zaman pas trafiğine önemli bir katkı sunan Salih Uçan yeni Kartal'ın farklı güzellikleri…

***

Rizespor karşısında Beşiktaş takım olarak çok iyi oynarken;N'Koudou, Roiser, Ghezzal, Atiba ve Josef fizik olarak en hazır durumdaki oyunculardı… Tam olarak bıraktıkları yerden başladılar.Bu takıma daha Alex Teixeira gibi bir dünya yıldızı katılacak.Muhtemelen bir de golcü. Hemen belirteyim önünde Kenan oynayıp bu şekilde savunmayı hırpalarsa Alex değme santrafordan daha çok gol atar… Dün Rizespor gücü oranında mücadele ederken, tek yumruk olmuş, morali, motvasyonu yüksek Beşiktaş'a karşı pek şansı yoktu.

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Geçen sezon oyuncularıyla kocaman bir aile oluşturan Sergen Yalçın aynı ortama yeni oyuncuları da adapte etmiş. Veeee en önemlisi ailenin en büyük gücü olan taraftar da tribünde artık… Beşiktaş zaten güzel ama taraftarıyla bütünleşince ayrı bir güzel. Özlemişiz… Hoş geldiniz, harika tribünün güzel insanları...