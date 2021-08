N’Sakala

Kötü bir ilk yarı izledik… Beşiktaş topla oynar gibi yaptı ama ön tarafta çoğalamadı. Gaziantep ise beşli savunmayla o bölgede hep kalabalıktı… Ghezzal'ın şutu dışında pozisyon olmadı… İkinci yarıyla birlikte Larin'in girmesiyle sol kanadı çok etkili kullanan Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu. Larin dağınık, Atiba ise çok yavaş oldukları için iki net pozisyonu harcadılar aynı şeyi bir kez de Salih yaptı.

Sanırım 68. Dakikaydı ve o ana kadar çok iyi oynayan N'Sakala bir anda yere yığıldı kaldı. Yüreğimiz ağzımıza geldi… Rabbim şafi adıyla şifa versin… En önemli şey insan hayatı… Bu şartlarda ben futbolcu olsam o maça devam etmezdim.,, Meslektaşım, takım arkadaşımın hayatı tehlikeyi atlatıp atlatmadığını bilmeden maça konsantre olmak benim için kolay olmazdı. Demek ki her kes böyle düşünmüyor muş!

Neyse!

Alex Teixeira ve Batsuhayi ile birlikte Gökhan Töre'yi de sahaya atan Sergen hoca ön tarafı tamamen değiştirmiş oldu.

Ancak Beşiktaş bu değişikliklerle daha iyi duruma geldi diyemem… Sanırım N'Sakala'nın durumu onları da moral anlamında etkiledi. Bu da çok normal. Doğal olarak Batshuayi ve Alex de yeteri kadar topla buluşamadılar. Sorun değil, ikisi de çok kaliteli, zamanla Beşiktaş'a büyük katkı yapacakları tartışmasız.

Sıcak bir hava, yüksek oranda nem, kötü bir zemin ve her şeye düdük çalıp sık sık oyunu durduran bir hakem olursa futbol oynamak zaten yeterince zorlaşır. Dün manzara tam olarak böyleydi.