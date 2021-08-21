Alex ve Batshuayi

Lige sağlam bir başlangıç yapan şampiyon bugün Gaziantepspor karşısında muhtemelen yeni transferlerinden Alex ve Batshuayi'ye de şans verecek. O nedenle maçın böyle ekstra bir önemi de var.

Rizespor karşısında geçen sezon bıraktığı yerden devam eden ve oyunu kontrolünde tutan Kartal, Gaziantep deplasmanında da en iyi bildiği şeyi yaparak takım halinde, toplu hücum, toplu savunma yapacaktır.

Geçen hafta Karagümrük karşısında iyi bir futbol ortaya koyan ve son saniyede mağlup olan Gaziantepspor'un da iyi bir takım olduğunu biliyoruz.

Yani iyi bir maç bizleri bekliyor.

Bahtshuayi ne kadar hazır bilmek mümkün değil Alex ise öğrendiğim kadarıyla en azından 45 dakika oynayacak durumda olduğunu söylemiş. Bu bilgi bir çok Beşiktaşlı'yı heyecanlandıracaktır.

Şampiyon kadronun iskeletini koruyup nokta atışı transferlerle gücüne güç katan Beşiktaş'ın hedefi gidebildiği kadar kayıpsız gitmek ve Şampiyonlar Ligi maçlarına da yüksek moralle başlamak.

Mert Günok'la kalede de daha sıkı bir rekabet başladı, Kaan Ayhan'ın gelmesiyle savunmanın göbeği ve sağı da aynı şekilde kıran kırana bir rekabete sahne olacak. Orta sahada Atiba, Josef, Mehmet Topal, Necip Uysal, Oğuzhan, Alex Teixeira ile her sistemi oynayabilirsiniz.

Ön tarafta Ghezzal, N'Kouduo, Larin, Kenan Karaman, Güven ve elbette Batshuayi Kartal'ın pençeleri konumundalar.

Geride kalan sezonu çok daha sınırlı bir kadroyla çifte kupayla kapatan Sergen Yalçın'ın aynı başarıyı tekrarlamanın ötesinde Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak gibi bir hedefi olduğunu biliyorum.

Bu kadronun tüm hedeflerine varacak gücü var. Oluşan aile ortamında keyifle çalışan futbolcular geçen sezon olduğu gibi alın teri akıtarak bize iyi futbol izleteceklerdir. Gaziantep zor deplasman orası kesin lakin bu Beşiktaş'ın da zoru başaracak gücü olduğu tartışılmaz…