Kenar süsleri!

Dar imkanlarla büyük zaferler kazanan bir teknik adamın, eli genişleyince biraz fantastik arayışlara girmesi normal ama abartmamak lazım… Sergen Yalçın geçen sezon tek kelimeyle destan yazdı, dar imkanlarla harika bir takım ortaya çıkardı ve çifte kupa kazandı. Yönetim o kadrodan gidenlerin yerini doldurduğu gibi hocanın istediği diğer transferleri de yaparak hem kaliteli, hem de derinlikli bir kadro kurdu. Bu şartlar hocayı biraz gevşetmiş gibi görünüyor… Dortmund maçında "İki oyuncumuz kötü oynadı, bu seviyede iki eksik oynamak zor" diyen Sergen Yalçın, Larin ve Atiba'nın kötü futbollarını uzun süre izlemiş ve gerekli değişiklikleri çok geç yapmıştı. Yani sahadaki eksikliği fark ettiği halde zamanında çözüm aramamıştı. Antalya deplasmanında bambaşka bir takımla çıkan ve her iki kanada, Gökhan Töre ve Kenan Karaman'ı koyan Sergen Yalçın, takımın bir tek atak yapmadan iki gol yediğini görmüş olmalı. Kenan ve Gökhan o maçta bir tek olumlu hareket yapmadılar. Yapılan değişikliklerden sonra Beşiktaş 2-0'dan geri dönüp maçı kazanmıştı. O maç ders olur zannettik, olmamış… Hoca Adana Demirspor karşısında 3-0 öndeyken yine Kenan ve Gökhan Töre'yi iki kanada koyup takımı iki eksikle oynattı. İnanılır gibi değil ama tam olarak böyle yaptı. Oysa, üç günde bir maç oynayan ve Adanademirspor'un da dirençli oyunu nedeniyle tüm takım yorulmuşken KENAR SÜSÜ YAPMAYA hiç gerek yoktu. Bildiğimiz Sergen Yalçın "Üç gol yeter" diye düşünür ve orta sahayı takviye ederdi. Yine bildiğimiz Sergen Yalçın takımı 3-0 öndeyken, zaten sakatlık riski bulunan Ghezzal'ı çıkarır, Pjanic'i forvet arkasına koyar ve orta sahayı dörtleyerek 4-4-1-1'e dönerdi… Sergen hoca böyle yapmadı ve yorgun takımı iki kişi eksik bırakınca geçen hafta olumlu anlamda tarihi bir geri dönüş yapan Kartal bu kez tam tersini yaşadı… Beşiktaş bu ligin üzerinde bir kadroya sahip, bu kesinlikle tartışılmaz, buna rağmen iki maçtır sıkıntıların yaşanması bana göre kenar yönetiminden kaynaklanıyor. Dost acı söyler misali uyarmak görevimiz. Sevgili Sergen Yalçın'da geçen sezonki hırsı, motivasyonu göremediğimi söylemeliyim. Sinekten yağ çıkaran Sergen Yalçın vardı, şimdi elindeki yağı dağıtan bir Sergen Yalçın izliyoruz. Futbol ciddi iştir, motivasyon boşluğuna düşenler sıkıntı yaşarlar. Dediğim gibi isteyen kulak arkası eder, isteyen üzerinde düşünür, bize düşen 40 yıllık tecrübeyle uyarmak. Gerisi Sergen hocama kalmış.