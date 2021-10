Ghezzal ve Alex

Milli maç arasının ardından lig heyecanına geri döndük.

Önemli oyuncuları sakatlık problemini atlatan Beşiktaş, Başakşehir deplasmanıyla yeni yol haritasını çizmeye başlayacak.

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde çok hırpalandı, çok enerji kaybetti ve iyi oyunculardan kurulu kadro özgüven erozyonu yaşadı.

Çiçeği burnunda teknik patron Emre Belözoğlu'nun bu macerası nasıl başlayacak bunu bilmek kolay değil ama işinin zor olduğu da bir gerçek.

Beşiktaş'ın belli bir oyun düzeni var ve kaliteli oyuncularıyla kendi oyununu rakibine kabul ettirebiliyor.

Kara Kartal bunu yaptığı maçların büyük bölümünü de kazanmayı başarıyor.

On iki oyuncusunun sakat olduğu dönemi en az kayıpla geçen Siyah- Beyazlılar milli arada yara sarmayı başardılar Başakşehir maçıyla birlikte yeni bir seri yakalaması muhtemel olan Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın dönmüş olması çok önemli.

Gerçekten son derece yetenekli bir oyuncu olan Alex eğer fizik olarak hazırsa on birde yer alacaktır.

Bu taktirde maç boyu rakip sahaya oyunu yıkan Beşiktaş'ın üretkenliğinin artması doğal olacaktır.

Alex Teixeira ve Ghezzal'ın birlikte sahada olması ise galibiyeti giden yolu oldukça kısaltacaktır.

H H H

Elbette Başakşehir'i küçümsemiyorum çünkü onların da belli bir kadro kaliteleri var. İyi bir maç izleyeceğiz vesselam.

Her iki takımın da varını, yoğunu ortaya koyacağına kuşku yok.

Hal böyle olunca daha kaliteli olan kazanacaktır.

Bana göre daha kaliteli olan takımın adı da Beşiktaş.

Öte yandan Türk futbolundaki hakem krizi üzerine yapılan toplantıların ardı arkası kesilmiyor.

Milli ara öncesi yaşanan Ali Palabıyık skandalının artçı sarsıntıları sürüyor.

Kulüpler daha şeffaf bir MHK istiyorlar.

Bu konuda bazı çalışmalar yapılacağının duyumlarını alıyoruz.

VAR gibi bir sisteme rağmen yapılan hatalar gerçekten con sıkıyor.

Bu noktada asıl önemli olan hakemlerin performans notlarının doğru verilmesi ve VAR imkanını doğru şekilde kullanmalarıdır.

Bir çok kulübün isteği de bu yönde zaten.

VAR'a giden hakemin puanın düşürülmesi Yusuf Namoğlu döneminden kalma bir saçmalık.

Derhal son verilmeli.

Bir fahiş hata yapıp ligin kaderini etkilemek yerine VAR'a gidip en az hatayla maç yönetmek kimsenin karşı çıkmaması gereken bir seçenektir.

Mümkünse VAR'a gidip hatadan dönen hakemleri ödüllendirmeliyiz, ceza vermek de nedir?

Marifet iltifata tabidir, bunu

unutmamak gerek.