Pjanic mi, Necip mi!?

Atiba her ne kadar öne çıksa da zaman zaman öne çıksa da hiç bir zaman sekiz ya da on numara değil. Dolayısıyla böyle bir maçta iki altı numarayla başlamak bana göre yanlıştı. Değişiklik yaparken aynı durumu koruyup Necip'i oyuna almak ise akıl tutulması… Rakip Real, Liverpool'sa Necip'i alır üçüncü stoper gibi kullanırsın ama burada kreatif bir oyuncuya ihtiyacın var, Necip'e değil.

Nitekim Beşiktaş maçın büyük bölümünde ön tarafta çoğalmayı başaramadı ve oyun ritmini bulamadı.

İlk yarıda Güven ve Atiba ve Oğuzhan'ın etkisizliği ana problemdi, ikinci yarıya Larin-Alex-Necip'le başlayınca problemin bir bölümü çözüldü hepsi bu.

Alex, Ghezzal, Batshuayi'yi besleyemez ve yeteri kadar topla buluşturamazsan pozisyon üretmen de zorlaşır, gol atman da. Bu tip oyuncuları besleyecek kişi de asla Necip değil.

Misal, Pjanic olsa Josef'in yanında Necip mi oynayacaktı yoksa Atiba mı! İkisi de değil Pjanic oynayacaktı!

Öyleyse onun yokluğunda, yine kreatif bir çözüm bulmak gerekmez miydi!?

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Beşiktaş oyunu rakip sahada oynayan bir takım, öyleyse iyi top kullanan oyuncular bir arada olmalı… Falancayı rotasyon için bekletir, filancayı da kenarda tutarsan, önde top tutamazsın… Hal böyle olunca da kaptırdığın her top kalende tehlike olur. Nitekim ikinci yarı, iki kontratakta iki gol yenildi.Sergen Yalçın, geçen sezon elinde kim varsa onunla oynardı, bu sezon, rotasyon mazeretiyle sürekli göle maya çalıyor.Başakşehir'de Emre hocanın ikinci yarıda yaptığı değişiklikler tam yerindeydi ve işe yaradı. Kazanmayı hak ettiler.Not: Beşiktaş'ın bir bariz penaltısı verilmedi, hakem de VAR da uyudu, ikinciyi de vermemek için bin bir naz yaptılar, nasıl olduysa verdiler! PES!