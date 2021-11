Atmak ya da atmamak!

Harika bir maç izledik. Kora kor mücadele eden, yerine göre seri paslaşmalarla bir solukta rakip kaleye giden her iki takım oyuncuları da alkışı hak ettiler.

Beşiktaş göreceli olarak daha baskılıydı ama Trabzonspor da kesinlikle aşağı kalmadı.

Ön tarafta Güven değil de Batshuayi olsa belki ilk yarıda Beşiktaş maçı kotabilirdi.

Güven de iyi oynadı aslında, ne kadar iyiydi derseniz; gol atmak dışında her şeyi yaptı!..

Pjanic oyunu yönünü değiştirirken kanatlardaki oyuncular ayak uydurabilseler Beşiktaş ışık hızıyla oynayacak deyim yerindeyse.

Ne var ki Pjanic'teki çabuk düşünüp, çabuk oynama becerisinin binde biri bile yok kanatlarda.

Böyle maçlarda her hangi bir futbolcu ya da teknik adam üzerinden oyunu okumak haksızlık olur.

Bana göre iki teknik adam da doğru kadrolarla sahaya çıktılar ve tüm oyuncular da görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar.

Değişiklikler de yerinde ve zamanındaydı bana göre.

Bol pozisyonlu bir oyun olunca kalecilere de kritik anlarda görev düştü.İstisnalar hariç Ersin ve Uğurcan da işlerini iyi yaptılar.Trabzonspor'un golünce Abdülkadir'in çabukluğu ve Vida'nın hatası vardı, Beşiktaş'ın golünde Larin'in takipçiliği ve Trondssen'in hatası… Beşiktaş'ın pozisyona girmek gibi bir sıkıntısı yok ama gol atamamak gibi bir sıkıntısı kesinlikle var.Alex beklentilerin çok altında, Pjanic, Josef ve Ghezzal yeteri kadar şut denemiyorlar.Oysa Batshuayi'nin yokluğunda en çok bu yıldızlara güveniyor insan.Beşiktaş yakaladığı pozisyonları har vurup harman savururken Trabzonspor üç pozisyonda iki gol attı. Konumuz futbolsa hikaye bu kadar basit; atmak ya da atmamak!