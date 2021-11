Kalite kenarda

Beşiktaş, Pjanic, Teixeira, N'Koudou, Ghezzal ve Josef beşlisini mutlaka sahada buluşturmalı. Hatta orta sahada atom karınca Can Bozdoğan mutlaka olmalıdır. Özellikle de Batshuayi'nin olmadığı maçlarda bu ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç.

Sergen Yalçın bunu bir türlü anlamak istemiyor. Bir bakıyorsunuz Kenanlar, Atibalar sahada, bir bakıyorsunuz, N'Koudou, Teixeira yedik ya da bir bakıyorsunuz Pjanic oyundan çıkmış v.s.

Alanya karşısında ilk on dakikada fırtına gibi esen bir Beşiktaş vardı, Kenan ve Larin ise bu fırtınayı durdurmak için çaba harcadılar adeta. Kenan, Pjanic'in şutuna duvar oldu, Larin, Pjanic'in vuracağı topu sağ kanada açmak bahanesiyle dışarı gönderdi. İnanılır gibi değil.

Bu goller kaçınca son haftalarda bir çok kez olduğu gibi rakibin ilk atağında gol yenildi.

Trabzonspor'la kopmuşsun zaten ama iki ezeli rakibin birbiriyle oynuyor, şu maçı kazanacaksın ki onlara karşı avantajlı olasın… Yazık!

Oynattığın Kenan'ın performansına bak kenarda tuttuğun Can'ın performansına bak. Haftalardır manzara aynı ve sen inatla yanlışta ısrar ediyorsun. Kusura bakma hocam bir laf vardır; memuru süslü avrat, zengini hayırsız evlat, çifçiyi kuru inat yıkar derler. Sen de kuru inat yapıyorsun… Tıpkı geçen sezonki gibi lütfen işini ciddiyetle yap hocam yoksa yolun sonu iyi görünmüyor haberin olsun.Alanyaspor bana göre iyi bir oyun oynadı ve galibiyeti yerden göğü kadar hak ettiler. Hakeme gelince… Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda top Alanyalı oyuncunun destek eline çarpıyor, yani pozisyon temiz. İptal edilen golde ise Efecan ofsayt. Hakem VAR'a inanmayıp neden gidip kendi baktı ben onu anlamadım!