Cana can Katar!

Grubun en iddialı takımlarından birine dört, ötekine üç atarak başladığımız grupta daha sonra tüm avantajımızı kaybetmiştik. Kötü gidişatı ortadan kaldırmak için birileri bir şey yapmalıydı, TFF de onu yaptı ve doğru kabloyu kesti; Şenol Güneş gitti, Kuntz geldi, böyle oldu; artık Milli Takım uzun yoldan da olsa Katar'daki finallere gitme şansına sahip. Çok şükür. Karadağ bizim grubun en ısırgan takımı, ne canlar yaktılar. Maçın hemen başında golü yiyince, "Eyvah!" dedik… Erken cevap vermeliydik, aksi halde rakibe öz güven gelirken biz panikleyebilirdik. Kerem, Abdülkerim, Halil gibi çabuk oyuncularımız var ama ön tarafta da kalabalık savunma arasında kaybolan bir de Burak var. Topu ona versen olmuyor, vermesen olmuyor. Bizim iki süper bücür baktılar olacak gibi değil, aralarında paslaştılar, Ömür verdi, Kerem attı ve maça döndük. H H H Burak önde top tutamıyor, Caner klasik ortalarla takılıyor, Berat risk almıyor ve topu yanındakine vermekten öte gitmiyor. Kapanan bir takıma karşı bu şartlarda ikiyi bulmak kolay değildi. Berat-Orkun değişikliğiyle ortadan öne doğru harika bir dörtlümüz oldu; Orkun, Ömür, Kerem, Halil. Nitekim Orkun bulduğu ilk pozisyonda golü attı. Kuntz, oyunu tutmak adına bir çok hamle yaptı ve orta sahayı güçlendirdi. Hollanda, Norveç karşısında öne geçince yapmamız gereken tek şey buydu çünkü artık beraberlik bile bize yetiyordu. Kazandık, mutluyuz… Şimdi play-off oynayacağız. Kaybettiği parayı bulan çocuk gibi mutluyuz... Milli sevinç başka bir şey, insan duygusala bağlıyor. Kim, ne derse desin, cana can Katar böyle galibiyetler.