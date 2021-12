Sergen Çıkmazı!

Beşiktaş'ta bir çok sokak varken bir yenisi daha eklendi; Sergen Çıkmazı!

"Çıkış bulamıyoruz" diyor Sergen hoca… Bu samimiyet güzel ve anlıyoruz ki bir çıkış arama gayreti de var… O zaman destek olup bedava danışmanlık yapma zamanı… Çıkış var Sergen hoca… Hem de burnunun dibinde… Maalesef göremiyorsun, normalde tarif gerekmez Arif'e ama bu durumda biraz gerek var sanki… Öyleyse başlayalım… Bak hocam, sen antrenmanlarda geçen seneki ciddi, arzulu istekli tavrını yakalayabilirsen futbolcu aynen arkandan gelecektir bu bir… Geçen sezon kadro seçerken aklına ilk gelenleri yazmaz ve kılı kırk yarardın şimdi de aynısını yap, bu iki...

Geçen sezon oyuncu değişikliklerin muhteşemdi, şimdi sıradan ve ezber değişiklikler bu üç.

Larin ve Ghezzal'ın alternatifleri Kenan ve Gökhan mıdır sadece!?

Orta sahada Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal denemelerini daha kaç kez yapacaksın!

Can Bozdoğan'ı bize ilk söyleyen sendin, sonra kendin unuttun, hatırla bu dört… Bazı maçlar vardır, sol kanatta Rıdvan ve Umut'u bile önlü-arkalı kullanabilirsin, sen bunları bizden daha iyi bilirsin ama unutmuş gibi görünüyorsun.

Ezberini boz, bu ezberler seni yanlışa götürüyor gör!

Stoperlerin motivasyonları yerlerde, özellikle de Vida ve Welinton için geçerli bu sözlerim.

Serdar Saatçi ve Montero'dan faydalanmalısın, bu beş… Kale tehlikeli yerdir, orada çok sık değişiklik yapılmaz, lig ve kupa ayrımı yaparsın ya da Avrupa'yı ayırırsın, hangi kaleci, hangi maçta oynayacağını bilir ve ona göre kendini hazırlar.

Durduk yere kaleci değiştirme, bu altı… Devşirme oyuncu pimi çekilmiş bomba gibidir, mecbur kalmadıkça o bombayı kullanmamalısın… Orjinali varken son maçta Necip'i stoper oynatman şapkadan tavşan çıkarma gayretiydi… Ezberini bozayım derken, devşirme ezberi yaratmamalısın bu da yedi… Son cümle; sözleşme konusunda Başkan'la bir türlü anlaşamadığınız günlerde, hem Başkan'a, hem sana tüm samimiyetimle şunu söylemiştim; bu imza olayı daha fazla uzarsa, sezon içinde yaşanacak tüm aksilikler bunu bağlanacaktır.

Beşiktaş'a ve kendinize bunu yapmayın… O gün dinletemedik ve bugün her şey o imzanın gecikmesiyle açıklanıyor malum. Tecrübeli dostları dinlemek gerek vesselam.

Neyse, her şeye rağmen çıkış var.

Bulmak gerek…