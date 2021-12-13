Ohh be!

Beşiktaşlı oyuncular öyle bir panik halindeler ki, rakip kale önünde golü kaçırmak ya da pozisyonu zorlaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar, kendi kaleleri önünde ise tam tersini...

Kayserispor ligin ortalama ekiplerinden biri. İyi bir hocası var ve haddini bilerek oynuyor. Savunmada kalabalık durup, kontratakla gol aradılar. Buna karşılık yapılacak tek şey arkada hızlı oyuncu bırakmak ve önde kritik anlarda top kaptırmamak… Beşiktaş ne geride hızlı oyuncu bıraktı ne de önde top tutabildi.

İlk golün kahramanı Larin ayakta duramıyor. Rakip kale önünde, boş pozisyonda, ayağındaki topu rakibe verdi ve o top geldi, gol oldu. 80 metre ötede kaptırılan topa çare üretememek nasıl bir kopmuşluk varın siz düşünün.

Allah'tan kenardaki Önder hoca anında kementi attı.. Aksi halde Larin'in Beşiktaş kariyeri dün gece sonlanabilirdi.

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İkinci kez geriye düştükten sonra Oğuzhan ve Güven'in girmesiyle daha iyi top yapmaya başlayan Kartal aynı zamanda yüreğini ortaya koymayı da bildi.Thiam'ın kaçırdığı golün hemen ardından Batshuayi devreye girip geceyi aydınlattı… Ancak öyle bir özgüvensizlik var ki, sormayın gitsin… Gariplikler bitmiyor!.. Bu kez Ersin sahne bom boş pozisyonda topu öne atmak varken, rakipler burnunun dibine gelene kadar bekleyip tribünlerin yüreğini hoplattı, sonra da topu taca attı! Derdi ne bu kalecilerin, kime, neyi kanıtlamak için böyle bekleyip bekleyip rakibin iştahını kabartıyorlar anlamış değilim. Garip!Neyse o pozisyonun dönüşünde de Güven maçı bitiren golü attı.Bu galibiyet çok önemli, çünkü büyük moral oldu. Batshuayi'nin kendine gelmesi ayrı bir kazanım… Darısı derbiye…