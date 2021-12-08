Çanlar çalıyor!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ortası yok!

Ya rekor kırarak gruptan çıkıyor ya da sıfır çekiyor; galibiyet yok, beraberlik yok, gol yok!

Oysa ülkemiz adına direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan son takım olarak çok daha iyi şeyler yapmalıydı Beşiktaş.

Sakatlıklar en başta büyük sıkıntı yarattı ama sadece o kadar değil.

Motivasyonsuz, hedefsiz, inançsız bir takım görüntüsü bir türlü düzelmedi. Bazı maçlarda hakemin de kötüsü denk geldi Kartal'a.

Misal dün Batshuayi'ye yapılan ve penaltı olması muhtemel pozisyona bakmaya bile gerek duymayan Fransız hakem, Welinton'un rakibine (kırmızı kartı hak edecek) her hangi bir şey yapmadığı pozisyonda hem penaltı verdi, hem de kırmızı gösterdi. VAR uyardı, muhtemelen kırmızının ağır olduğunu da söyledi ama hakem futbola Fransız'dı.

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Lehimize penaltı verse ne olurdu, bir şey olmazdı, Dortmund bu maçı yine kazanırdı orası ayrı konu ama bu kadar kötü durumdayken hiç değilse hakem şansı yanında olsun istiyor insan.

Her neyse, ben maçı acaba lig için iyi sinyaller görebilecek miyim düşüncesiyle izledim. Pek bir şey gördüğümü de söyleyemem. Yine ilk golü yiyene kadar mücadele eder gibi yapan ve ilk golü yedikten sonra da pes eden bir takım vardı sahada.

Hele bir üçüncü gol yediler ki, halı saha maçında olsa herkes birbirine isyan eder. Beşiktaşlı oyuncular bu golü de büyük bir olgunlukla karşıladılar!

Avrupa, Lig ayırmadan söylüyorum; Beşiktaş'ın sorunu bana göre mental… Sergen Yalçın nasıl bir çözüm bulur ya da bulabilir mi bilmiyorum ama bu görüntüyle Beşiktaş'ın ligde yenebileceği bir takım bile bulmak zor.

Çanlar çalıyor, kimin için, varın orasını da siz söyleyin!