Tarih dersi!

Kayseri galibiyeti ve deplasmanda derbide alınan bir puan Beşiktaş'ın panik halinde bir teknik adam seçerek yanlış yapmasını önledi.

O sebeple Önder Karaveli'nin geçiş döneminde üstlendiği görev ve de verdiği mesajlar gerçekten çok önemlidir.

Yönetim kurulundaki bazı isimler bu dönemi "Yeniden yapılanma fırsatı" olarak gördüklerini söylediler ve bu amaca hizmet edeceğini düşündükleri Pinheiro'yu önerdiler.

Oysa panik halinde yeniden yapılanma olmaz, sakin kafayla olur.

Yani o bakış açısı yanlıştı ve Başkan Ahmet Nur Çebi bu yanlışa izin vermeyerek doğru yaptı.

Yapılanma nedir, nasıl yapılır diye merak edenlerin, Mehmet Üstünkaya döneminde başlayan Özkaynak Devrimi'ni incelemeleri yeterli olacaktır.

Yapılanma, sağlam bir iradeyle, bünyeye uygun tedavinin tespit edilmesi ve istisnasız uygulanmasıyla olur… Bu tür yapılanmalarda işin başında olacak kişinin camianın dinamiklerini bilmesi de olmazsa olmaz koşuldur.

Misal 80'li yılların başındaki yapılanmada, tıpkı bugünkü Pinheiro olayı gibi önce Yugoslav bir teknik adamla anlaşma yapılmış ancak kadronun gençliğini gören hoca bir hafta içinde kaçıp gitmişti.

Ardından gelen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dorde Miliç ise alt yapı hamlesini üst yapıya en iyi şekilde yansıtarak, 16 yıl süren şampiyonluk özlemine son vermişti.

Tarih boş yere yaşanmadı, bakmak, incelemek, öğrenmek ve ders almak gerekir.

Bir kez daha altını çizelim ki, Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde teknik direktör bulması şart değil.

Takım Önder hocaya saygı duyuyor, destek veriyor.

Önder hocanın bir süre daha devam etmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Beşiktaş'ta artık ılıman bir hava, sıcak bir aile ortamı vardır ve geride kalan iki maç bunu kanıtlamıştır.

Bugünkü Göztepe maçını da kazanacağına inandığım Kartal yavaş yavaş zirveye yaklaşacaktır.

Elbette zirve derken şampiyonluk demiyorum o tren kaçtı gibi, tekrar yakalamak mümkün olur mu bilmem ama çok zor.

Hatta imkansız…