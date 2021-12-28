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Turgay Demir

Turgay Demir

28 Aralık 2021 | Salı

Kıran kırana

Kestirmeden geceyi özetleyelim, çatır çutur, kıran kırana bir maç oldu. Her iki teknik adam da kazanmayı hedefledi.
Önder hoca önde baskı uygularken Oğuzhan ve Pjanic gibi iyi top kullanan iki oyuncuyu da birlikte sahaya sürdü. Cesur bir seçimdi.Elindeki kısıtlı kadroyla muhteşem işler yapan İlhan Palut ona keza… O da oyuncularına önde basma talimatı vermiş.
Michalak'ı önce kendisi gibi hızlı olan Rıdvan'ın karşısında kullanan Palut, ikinci yarı, Rıdvan'a göre daha ağır olan Umut'un karşısına koydu bu oyuncuyu. Nitekim son dakika golü de Michalak'ın yaptığı bindirmeyle geldi.
Önder hoca yorulan Oğuzhan ve dengesiz hareketleriyle ön tarafta düzeni bozan Larin'in yerine Güven ve Can'ı alarak dinamizmi korumak istedi. Bir ölçü de başarılı da oldu. Buna karşılık İlhan hoca ön tarafı Ahmed Hassan'la takviye etti.
Beşikaş kazanabilirdi, eğer Ghezzal üç saniye içinde boş kale yerine bir kez direğe nişanlayıp, bir kez de dışarı atmamış olsaydı… Konyaspor kazandı, çünkü yakaladığı en net pozisyonu gol yaptı. Hakem Mete Kalkavan çoğu zaman ipin ucunu kaçırdı. Her şeyden önce Pjanic'in bileğine basan N'Poku sarı değil kırmızı görmeliydi. VAR'ın uyarmaması ayrı komedi. Ancak asıl önemli olan Mete Kalkavan'ın, Vida, Pjanic ve Batshuayi'ye karşı olan ön yargısı ve Vida'ya kaleci muammelesi yapıp gösterdiği sarı karttı. Pes arkadaş yahu… turgay

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Etiketler :
Önder hoca, Mete Kalkavan, İlhan Palut, Ahmed Hassan, Konyaspor, Pjanic, Larin, İlhan hoca, vida, RIDVAN, Oğuzhan, umut, güven, VAR, Batshuayi

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