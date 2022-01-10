Golcü!

Normalde bir golcünün ayağına top geldiğinde, nasıl atacak diye beklersiniz, Batshuayi onlardan değil! Belçikalı'nın ayağına top geldiğinde, Beşiktaşlılar, "Acaba bu kez nasıl kaçıracak" diye düşünüyorlar, o da her seferinde yeni bir kaçırma yöntemi icat ediyor.

Pes!

Güven de ona keza, inanılmaz rahat adam geçiyor, iyi yerlere koşuyor, feyk atıyor, vuruş açısını yakalıyor ama sonra topu en olmadık yere atıyor.

Beşiktaş onca eksiğine rağmen başlama vuruşuyla birlikte pozisyonlar bulmaya başladı, golü de attı ama bir türlü maçı koparamadı. Dahası iki duran toptan, iki gol yediler. Hemen belirtelim ilk golde Rizespor'un Finlandiyalısı Pohjanpalo önündeki Josef'i itip oyundan düşürerek golü attı ama hakemle birlikte VAR'dakiler de uyudular.

Genç Emirhan sahanın en iyilerindendi, harika bir de gol attı, ikincisini de atıyordu heyecanına yenik düştü.

Özetle Beşiktaş iyi oynadı ama Batshuayi ve Güven'in beceriksizlikleri nedeniyle hak ettiği üç puanı alamadı.

Ne diyorduk, pantolon gösteren ütüdür, iyi oyunu gösteren golcüdür.

Bu arada faullerde maç boyu yanlış kararlar veren hakemin adaletsiz yönetimi durduk yere oyunu karıştırdı. Gökhan Gönül'e haklı olarak ikinci sarıyı gösteren Alper Ulusoy, onu hafifçe iten Montero'yu da atarak eyyamın kralını yaptı.

Emirhan'ın yüzüne gelen darbede kartını kullanmazken Vida aynı şeyi yaptığı anda direkt kartına sarıldı.

Son dakika, Necip'e yapılan faulü es geçip bir saniye sonra aynı pozisyonda Rize lehine faul verdi.

Yetmedi, Beşiktaş'ın kazandığı duran topu da, süre bitti diye oynatmadı.

İnşallah yeni sezonda ligde olmayacak olan yüzde 40 için de Ulusoy da vardır