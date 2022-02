Skandallar futbolu!

Harika (!) bir futbolumuz var… Elindeki kadronun yıllardır alışık olduğu sistemi bozan teknik adamlar bizde! Maç boyu zaman geçiren kaleciye ancak 90 artı 4'te sarı kart gösteren, VİDEO desteğine rağmen bariz penaltıyı görmezden gelen hakemler bizde.

Maç boyu her fırsatta yere yatıp, oynamadan puan peşine düşen futbolcular bizde… Yazık!

Önder hoca sahi ne oldu, rüya falan mı gördün de dün, Necip-Vida- Montero üçlüsüyle oynattın takımı!

Yahu bu üçlüyü yanına al, beni de ortalarına koy, bu yaşımda on beş pas yaptırmadan topu ayaklarından kaparım, sen nasıl böyle bir üçlüye güvenip tüm dengeleri bozabiliyorsun! Pes!

Geride üçlü var, üçü üç pas yapamaz, Alex ve Batshuayi önde öksüz gibi kalmışlar, ortada iki genç Emirhan ve Can, karma karışık sistemde kendilerine bir görev tanımı bulmak için deli danalar gibi koşturuyorlar. Yazık!

Önder Karaveli daha onuncu dakikada yapması gerekeni ikinci yarı başında yaptı ve Necip'i öne alıp dörtlü savunmaya döndü;

GÜNAYDIN!

Koca ilk yarı nereye gitti; çöpe!

Sonra, Josef, Oğuzhan ve Ghezzal da girince takım önde iyi top tutmaya, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı… Yani yanisi şu;

Önder hoca ya denenmişleri deniyor ya da akla-hayale gelmeyecek denemeler peşinde koşuyor. Bu ikisi de aklın yolu değil, aklın yolu kadro iskeletini koruyarak Larin, Batshuayi gibi aksayan oyunculara çözüm aramak, tüm takımı bozmak değil.

Bu arada yetki bende olsa Larin'i yarın kadro dışı bırakır, Batshuayi ve Alex'i de kulübeye sabitlerim. Larin sözleşme peşine düşmüş sahada sarhoş gibi dolaşıyor, diğer ikisi ise kendi mazilerini inkar edercesine saçmalıyorlar.

Ve final cümlesi; bariz penaltıyı vermeyen Bitigen'in gösterdiği kartlar da adaletsiz ve saçmaydı.

Asla iyi hakem değil, babası da değildi zaten…