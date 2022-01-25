Cesur olmalısın Önder hoca!

Beşiktaş alt yapısında görev yaparken, A Takım kapıları kendisine açılınca Önder Karaveli öncelikle sevecen yapısıyla takımla sıcak bağlar kurdu.

Bu önemliydi ama o sıcak bağları kurduktan sonra inandığı doğruları yapması ve kadroyu gerçekçi bir yaklaşımla kurması daha önemliydi.

İkinci bölümde sıkıntı yaşadı Önder hoca ve hala yaşıyor..

Takımın tecrübeli isimlerini kırmamak adına büyük risk alıyor.

DENENMİŞ DENENMEZ!

Kenan Karaman, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup, Sergen Yalçın'ın defalarca verdiği şansı değerlendiremeyen üç özel isim.

Kenan şaşkın, özgüvensiz; Gökhan asla oyuna motive olamıyor;

Oğuzhan ürkek ve çekingen. Bu şartlarda, bu oyunculara şans vermek havanda su dövmektir, Önder hoca cesur olmalı ve Can Bozdoğan, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Hasic (iyileşince) gibi gençleri daha çok kullanmalı.

NECİP STOPER DEĞİL

Bu vesileyle şunun da altını çizmek isterim. Necip zor şartlarda, hangi görev verilirse verilsin layıkıyla yapan bir alternatif oyuncusudur. On bir oyuncusu olmayı ise asla taşıyamıyor.

O nedenle şartlar gereği mecbur olmadıkça Necip'i stoper kabul edip kadroya koymak doğru değil.

OYUNU TUTMAK

Ghezzal, Alex Teixeira, Josef de Souza, Pjanic ve Batshuayi, mevcut kadronun en kaliteli ayakları. Bunları birlikte kullanmak ve sahada tutmak önemli. Daha da önemli olan ise oyun içinde birbirlerine yakın olmalarını sağlamak. Pjanic'in daha önde oynaması bazı sorunları çözer ve kaliteli ayakları birbirine yakınlaştırır.

Bu taktirde Beşiktaş oyunu tutabilen, rakip sahada topa daha çok sahip olan, daha az kontratak yiyen bir takım haline gelebilir.

VAR, FUTBOLU DEĞİŞTİRİYOR

VAR'dan önce algı operasyonlarıyla hakemler üzerinde baskı kuranlar yürüyerek şampiyon oluyorlardı. VAR geldi her şey düzelmedi elbet, hala bazı hakemler eyyam yapıyor ve ekranda gördüklerine bile yanlış yorumluyorlar ancak yine de durum eskisine göre çok daha iyi. Zaten ligin gidişatı da bunu kanıtlıyor.

O nedenle yeni futbola adapte olan, iyi yönetilen, iyi kadro kuran kulüpler geleceği kurtaracaktır.

Yelkenlerini hakemlerin şişirmesine bel bağlayanlar ise, öyle ya da böyle VAR'a takılacaklardır.

F.BAHÇE YANLIŞ YOLDA

Ali Koç; Thiam, Valencia, Samatta, Frey, Allahyar, Berisha gibi isimlere çuvalla para vereceğine gerçek bir golcü almış olsa şimdiye kadar bir şampiyonluk yaşardı. Maalesef aklın yolunu takip etmiyor Koç… İsmail Kartal gerçek bir görev adamı ve kulübü ne zaman çağırsa koşarak geliyor peki ama gelecek yılları İsmail hocaya emanet etmek gibi bir kararlılık var mı!? Hayır!

Kendisi de biliyor geçici olduğunu.

İşte yanlış olan bu, günü kurtarmak hiçbir zaman çare olmaz, olamaz.

Fenerbahçe yeni sezonda kiminle çalışacaksa takımı ona emanet etmeliydi, yanlış yaptılar.

G.SARAY'IN DERDİ BÜYÜK

Sezon başından bu yana G.Saray'ın öne geçip de kazanamadığı maç sayısı muhtemelen yedi ya da sekiz olmuştur. Bu manzara takımın fizik gücünün yetersiz olduğunun net bir kanıtı. Bu haliyle Galatasaray her hangi bir maçı kolay kazanamaz.

Çünkü zor gol atıp, kolay yiyorlar.

Mohamed gelince bazı sorunlar çözülebilir ama Halil'le bu iş olmaz.

Çanlar Aslan için çalıyor. Dikkat!

TRABZON ŞAMPİYO!

Kim, hangi hesabı yaparsa yapsın, üç büyüklerin Trabzonspor'un yanına yaklaşma şansları bile yok.

Konyaspor belki zorlar ama güçlü kadrosuyla Trabzonspor bu işi bitirdi gibi. Mart sonu tur atarlarsa, kimse şaşırmasın.