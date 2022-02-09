Beşiktaş’ın 18 puanı nerede!

Beşiktaş'ın sezon başından beri başına gelen hakem ve VAR hataları sebebiyle 15-18 arası net puan kaybı var..

Ligin üçüncü haftasındaki Adana Demirspor maçıyla başlayıp objektif bir şekilde pozisyonları inceleyen herkes aşağı-yukarı aynı kanaate varacaktır.

YILLARCA BİZİ

BÖYLE YEDİLER!

Sahadaki hakemin bazı pozisyonları atlaması son derece normal ama ekran başındakinin hiçbir mazereti yok ve olamaz.

Yıllarca kendilerini eleştiren bizlere, "Biz anında karar veriyoruz siz ekranda defalarca izledikten sonra bizi eleştiriyorsunuz" diyenler şimdi önlerindeki ekranda gördüklerini yorumlamaktan acizler… Türk futbolunun dibine dinamit koyuyorlar vesselam.

ÖNDER HOCA

RÜYADAN UYANMALI

Hocam anladık çok sevdiğin Beşiktaş'ın başında olmak senin için kelimelerle anlatılamayacak kadar önemli bir şey. Mutlusun, gururlusun hepsine eyvallah, iyi de artık uyanma vakti gelmedi mi?

İlk maçlarında Kenan ve Gökhan gibi denenmişleri denedin olmadı.

Larin imza atmadığı için motive olamıyor bunu gördüğün yok, hala medet umuyorsun.

Batshuayi başka bir alem, adam kendinde değil. Sahada başı kesik horoz gibi dolaşıyor… ARIZAYI GİDER

SİSTEME DOKUNMA!

Şimdi bu gerçekler ortadayken aynı şeyleri denemek ne kadar abesle iştigal ise, durduk yere sistem değiştirip Necip ve Vida'nın olduğu savunmayı üçlü oynatmak aynı derece abes..

Güven'i istirkarlı bir şekilde kullanmak, savunma dörtlüsünü pek bozmamak, orta alanda Josef'siz bir kurgu düşünmemek, Ghezzal'ı her şart altında sahada tutmak gibi daha gerçekçi çözümler aramak varken göle maya çalmak nedir?

Yazık ediyorsun hocam, hem kendine, hem Beşiktaş'a.

YALNIZ HAKEM

DEĞİL SEN DE VARSIN

Şu son Antalyaspor maçında hakem ince kıyım doğradı tamam ama sıradan bir Beşiktaş hem zayıf rakibini, hem de hakemi üçlük, dörtlük yapardı. Sen koca ilk yarıyı boşa harcadın. Yani biz hakemi eleştireceğiz tamam ama sen sakın kendini kandırma, hakem kadar sen de sorumlusun şu kaybedilen iki puandan.

ŞENOL GÜNEŞ

GELİYOR MUŞ!?

Bayılıyorum malumu ilan ederken bile Amerika'yı keşfetmiş havasına girenlere… Elbette yeni sezonda Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş olacak, aylar önce belli oldu bu konu. Önder hoca geçiş döneminde görevli, sonrasında belki yine ekibin içinde olabilir ama o ekibin başı Şenol Güneş olacak. Net!

Biz bunu bin kez söyledik sevgili sağır sultanlar!… ALEX TEİXEİRA

BEZDİRDİ BENİ!

Hayatımda bu kadar yanıldığım bir futbolcu olmadı dersem abartmış olmam. Kariyere bak, yeteneklere bak ve o adamın sahada bize sunduklarına bak. Yazık! Alex Teixeira tam bir felaket, forma giymeyi değil antrenmana çıkmayı bile hak etmiyor!

GÖKHAN TÖRE

PİYANGOSU

Adanademirspor Gökhan Töre'yi istiyormuş! Hadi inşallah!

Bir de bakmışsın Kenan Karaman, Ljaic, Lens falan da bir yerlere gidiyor muş! Bildiğin yeni yıl piyangosu olur, tadından yenmez.