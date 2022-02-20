Direkler ağladı!

Sezon başından beri direkten dönen top sayısı 18… Sadece dün 30 saniye içinde iki kez top aynı direkten geri geldi. Yani, Beşiktaş pozisyon üretiyor ve bunların bir bölümü beceriksizce harcanıyor ama işin için de bir şanssızlık olduğu da aşikar.

Koç kesmek de yetmez, deve belki...

Altay gücü sınırlı bir ekip ve ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu şartlarda normal bir Beşiktaş en az iki gol atıp daha ilk yarıda maçı kotarması lazım gelin görün ki öyle olmuyor.

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Necip, Kenan, Umut sol ceza sahasına girdiklerinde üçü de farklı vuruş denemeleriyle pozisyonları kaçırdılar.

Gol nasıl kaçırılır dersi gibiydi!..

Alex Teixeira ofsayta takılan pozisyon hariç tüm gol vuruşlarını kötü yaptı. Hele kalecinin burnunun dibinden bir aşırtma denemesi var ki, inanılır gibi değil. Yine de dün gayretliydi. Kenan Karaman da ilk kez top tuttu, alan değiştirdi, arkadan gelen arkadaşlarına kulvar açtı yeri geldi savunmaya da yardımcı oldu.

Böyle bir maçı Necip-Josep gibi iki altı numarayla oynamak bence abarttıydı ama çok da eleştiremiyorum çünkü takımın kondüsyonu yerlerde, o nedenle orta saha ayakta kalsın diye düşünmüş olabilir Önder hoca.

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Futbolda iyi oyun ve gol birbirini tetikleyen faktörlerdir. İyi oynarken gol atarsanız daha iyi oynamaya başlar ve yeni goller bulursunuz. İyi oynarken bulduğunuz pozisyonlar şu ya da bu şekilde boşa giderse moralman çöker ve daha kötü oynamaya başlarsınız.

O BİR GOL BİN AYIP ÖRTER diyorum. Benim futbol anlayışım bu.

Kadro mühendisliği de iyi bir golü almakla başlar. Bin lira bütçem varsa 990 lirasını golcüye ayırırım...

Çünkü golcün yoksa bir hiçsin…