Yeni bir şey denerken!

Futbol denen oyunda emeğinin karşılığını almak istiyorsan iyi bir golcün ve iyi de bir on numaran olacak. Bu matematik.

Beşiktaş dün yine maç boyu üstün oynadığı maçta kalesine iki kez gelen Başakşehir'den iki gol yedi. Buna karşılık ilk yarıda dört , ikinci yarıda iki pozisyon bulan Beşiktaş sadece iki kez fileleri havalandırabildi.

Yenilen ikinci gol var ki tam bir komedi. Welinton sakatlanmış ve ilk yarının bitimine bir dakika var.

Savunma hem boydan kısa kalmış, hem de bir eksik. Kenarda kim varsa, saniye değil "an" bile kaybetmeden atacaksın ceza sahası içine. Peki Önder hoca ne yapıyor!? Sahaya süreceği Necip'i kenarda ısındırıyor!

Sen misin öyle yapan, Murphy Kanunu anında giriyor devreye ve yiyorsun komik golü. Bu neyin fantezisi Önder hocam, her seferinde yeni bir şey deniyorsun, yetmedi mi!?

***

Beşiktaş bana göre dengesiz kadrosuna ve Josef gibi önemli bir eksiğine rağmen Can Bozdoğan- Atiba ikilisinin üstün performanslarıyla oyunun hakimiydi. Başakşehir, Beşiktaş'a oyun olarak karışılık veremedi ama onlar da pozisyonları değerlendirirken becerikliydiler.

Güven çok becerikli ve gayretli ama aynı derecede egoist, biraz takım için oynamayı denerse daha faydalı olur.

Kenan'ı ilk kez dengeli gördüm, bir de gol attı, umalım ki şeytanın kolunubacağını kırmış olsun.

Alex Teixeria'nın gayretini takdir ediyorum ama yine de kariyerinin yanından bile geçmiyor. Batshuayi ise tam bir facia. Mazisini bilmesek "Nereden buldunuz bu adamı" derdim. Ya büyük bir sorunu var ya da kasten oynamıyor! Bakalım, çıkar kokusu yakında.