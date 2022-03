Yetti gari!

Türkiye Futbol Federasyonu yıllardır kanayan hakem yarasına sonunda neşter vurdu.

Helal olsun! VAR öncesi, yaptıkları tüm hataları "Anlık karar veriyoruz" kılıfı altında saklayanların maskeleri VAR'la birlikte düşmüştü zaten.

Nihat Özdemir TFF'si de en sonunda gereğini yaptı.

Yıllardır "Genç hakemler gelsin, hata yaparsa onlar yapsın, kafalarında bin tilki dolaşanlardan bıktık" diyenler bu operasyonu alkışlamalı ve desteklemelidir.

Çünkü Türk futbolunun buna ihtiyacı vardı.

Kurunun yanında yaş yandı mı, olabilir, mutlaka eksikler ve hatalar da vardır ama her büyük operasyon bu tür istisnalar içerebilir.

Bu da normaldir. İşin özüne bakmak gerek. En azından ben öyle yapıyor ve operasyonu alkışlıyorum.

Yetti gari! Gelelim Beşiktaş'a… Önder Karaveli'nin her maç yaptığı ayrı bir garip hata Beşiktaş'ın galibiyet serisi yakalamasının önündeki en büyük engel.

Kah, Kenan Karaman'ın en dağınık haline maç boyu tahammül ediyor, kah kulübede üç stoper varken Necip'i devşiriyor, kah son maçta yaptığı gibi takım sahada eksikken sahaya oyuncu atmak yerine ısınma hareketleri yaptırıyor.

O da yetti gari!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Batshuayi'nin sahadaki hali Kartal'ın bir başka büyük problemi.

Ayağında top tutamayan, yanındakine pas veremeyen, koşacağı yeri bilemeyen, doğru düzgün şut atamayan bir oyuncu var karşımızda.

Bu tarif ettiğim oyuncunun, Marsilya, Dourtmund, Valencia, Chelsea, formaları giymiş olan Batshuayi'i ile uzaktan yakından ilgisi yok.

Sorunu her neyse çözülmeli, aksi halde Lens'in, Adem Ljajic'in yanına gönderilmeli.

Çünkü onun bu halini izlemek Beşiktaşlılar'a ızdırap veriyor.

Velhasıl kelam; bir Yetti Gari de, Belçikalı'ya…