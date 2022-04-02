Favorim Trabzonspor

Beşiktaş yeni hocası Valerien İsmael yönetiminde ilk maçında ligin beyi Trabzonspor'la çok zorlu bir deplasman maçı oynayacak … Trabzonspor'un iyi bir kadrosu, yeteri kadar kadro derinliği, iyi bir hocası var. Bu da doğal olarak sağlam bir oyun gücü oluşturuyor.

Buna karşılık bu sezon neredeyse hiçbir yeni transferinden verim alamayan, geçen sezon şampiyonluk getiren yıldızlarının da bir çoğu formsuz olan Beşiktaş'ın yeni hocasının üçlü savunma diye diretmesi de, derbi öncesi ayrı bir handikap gibi görünüyor.

Trabzonspor orta saha ve ön bölgede hangi oyuncusunu kullanırsa kullansın, hepsi başa bela. N'Wakaeme, Visca, Cornelius, Djaniny, Bakesetas, Hamsik, Koassi, Ömür ya da bir başkası hiç farketmez, hepsi iyi hücumcu, hepsi adam eksiltebilen ve rakip savunmayı zorlayan oyuncular.

Böyle bir rakip karşısında üçlü savunma denemek nasıl sonuç verir derseniz, bana göre iyi sonuç vermez, verirse tesadüf olur derim.

40 yılımı verdiğim bu meslekte, maç öncesi kalemi elime aldığımda duygularıma esir olmadan inandığımı yazdım. Yarınki maç için de aynı şekilde inandığım gerçekleri yazacağım. Bu maçı Trabzonspor'un kazanması çok büyük ihtimaldir.

Mevcut şartlarda Beşiktaş'ın beraberlik alması bile kolay değil. Çünkü bir tarafta oynadığı oyundan keyif alan, kenardaki teknik adama inanan, tribündeki taraftarın desteğini kılcal damarlarına kadar hisseden inanmış bir takım olacak... Diğer yanda kafasında bir sürü soru işaretiyle yeni bir sisteme uyum sağlamaya çalışan bir başka bir takım. Bu şartlarda doğru cevap genellikle 'a' şıkkı olur.

Futbol bu, her şey mümkün, elbette Beşiktaş'ın şanlı forması ağırdır ve o formayı giyen futbolcular zor zamanda farklı performans gösterebilir. Ben normal şartlarda diyorum, takımların bugüne kadar ki performanslarına göre konuşuyorum ve tekrarlıyorum; favorim Trabzonspor.