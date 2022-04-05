Kural hatası ve Özdemir!

Bana göre son dönemlerin en başarılı TFF Başkanı Nihat Özdemir sonunda dayanamadı ve istifa etti. Biz de işler böyle yürür; saha sonuçları kötü olunca anında sistemi eleştirip kıyamet koparan bazı kulüp başkanları, birkaç gün sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyorlar. Bu kaygan zemin ilkeli her insanı canından bezdirecek girdaplara sahiptir; Özdemir de bezdi sonunda. Yolu açık olsun.

Şimdi Servet Yardımcı kongreye kadar bayrağı devralacaktır, umalım ki, onu da isyan noktasına getirmesin bu çürümüş sistem.

Evet istifalar, sonuçlanmayan yayın ihalesi derken müthiş bir mücadeleye sahne olan Trabzonspor-Beşiktaş derbisi de kural hatası nedeniyle tekrar gündemin ilk sırasına oturmuş durumda.

Maçı izlemeyenler için hatırlatalım; hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor kale sahası (altı pas) içinde, "kaleciye pas ihlali" kararı verdi. Kural gereği bu atışların, kaleye paralel olan altı pas çizgisi üzerinde, ihlalin olduğu yere en yakın noktadan yapılması gerekir.

Yani atışı yapan futbolcu kalenin karşısındaki altı pas çizgisi üzerinde olacak, baraj da kale çizgisi üzerine kurulacak. Olması gereken buydu ama öyle olmadı. Hakem, VAR, AVAR, dördüncü, iki yardımcı derken sahadaki tüm hakemler uyudu ve hem atış yanlış yerden, (altı pasın sağ çizgisinden) kullanıldı, hem de baraj yanlış yere (Kaleden dışarı doğru) kuruldu.

Bana göre bu net olarak bir kural hatasıdır ama her kural hatası maç tekrarına sebep olacak diye de bir şey yok… O işin bazı kriterleri var; en başta da yapılan kural hatasının maç skoruna etki etmiş olması gerek.

Konu, kale sahası içinden kullanılan bir endirekt vuruş, yani yarım penaltı ama önünde baraj var… Gol olma ihtimali bir çok pozisyona göre daha fazla. Benzer şartlarda atılmış goller de var… Yani, "bu kural hatası maçın sonucunu etkilemedi" demek pek kolay değil!. Beşiktaş da, bu nedenle maçın tekrarlanması için TFF'ye başvurdu. Peki süreç nasıl işleyecek derseniz, TFF yönetimi MHK'den kural hatasıyla ilgili görüşünü soracak ve o görüşe göre hareket edecek.

MHK "yapılan bir kural hatasıdır" derse maç tekrarlanır, "hakem hatasıdır" derse ya da "kural hatasıdır ama sonuca etkisi olmamıştır" yorumunu yaparsa maç tekrarlanmaz.