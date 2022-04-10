Ah keşkem!

Artık şuna kesin olarak inanıyorum, Batshuayi'nin gol atması için kaleye sol ya da sağ çaprazdan yaklaşması şart. Sağdan yaklaşıyorsa 7.32'lik kalenin tamamı solunda olacak ki ancak yan ağları buluyor. Tersi de aynen geçerli. Sanırım Valerien İsmael bunu keşfetti ve onu, öyle yönlendiriyor.

İsmael demişken, Beşiktaş'ın onsuz geçen günlerine yazık. Çok zorlu bir sistemi, hem de bu sistem için çok uygun olmayan bir kadroyla muhteşem oynatıyor.

Trabzon deplasmanında rakibe iki uzun top dışında pozisyon vermemişti, Alanya maçında da aynısını yaptı. İşin ilginç yanı geçen haftaki gibi dün de o uzun top sonucunda gol geldi. Dikkat!

Sistemle birlikte hocanın kenardaki duruşu saha içine ayrı bir disiplin getirdi, herkes derlenip toparlandı. Önde bilinçli baskı yapılıyor, geriye dönüşlerde de aynı bilinç var.

Beşiktaş 3-5-2 ile başladı, iki gol atan Batshuayi ve hala bekleneni veremeyen Teixeira çıkıp Güven ve N'kouduo girince Rıdvan geri geldi ve 4-3-3 oynadı Kartal.

Pjanic girdiğinde ise 4-4- 2'ye dönüp, öndeki Güven ve N'Koudou'yu kanatlara çekerek santraforsuz oynadı.

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Her oyuncusundan en iyi verimi almaya çalışan ve sahadaki görüntüyü de bazı oyunculardan beklentilerine göre değiştiren pragmatik bir teknik adam Valerien İsmael… En sevdiğim teknik adam türü dersem abartmış olmam.

Farioli, Beşiktaş'ın çizgi halindeki savunmasını uzun toplarla geçmeye çalışırken, kendi kalesi önünde yaptığı paslaşmaların bedelini ağır ödedi.

Beşiktaş yaptığı baskıyla iki kez top kaptı, ikisi de gol oldu.

Uzatmayalım, şu Valerien İsmaiel, Sergen Yalçın'dan hemen sonra gelse, Beşiktaş şampiyonluk iddiasını bile koruyabilir, Kupa'dan da elenmezdi. İbrahim Tatlıses gibi, "Ah keşkem" diyesi geliyor insanın.