Eski tas eski hamam

Geçtiğimiz sezonun Türkiye Futbol Federasyonu'nda yıllardır beklenen bir operasyon gerçekleştirildi.

Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve Ferhat Gündoğdu fikir birliğine vararak yıllardır taraftarların ve kulüp başkanlarının büyük çoğunluğunun rahatsız olduğu sistemin değişmesini sağladılar.

Aldıkları radikal kararla; birçok hakemin düdük çalmasını engellediler.

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Ama hemen buna karşı reaksiyon geldi ve başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere düzeninin devamını isteyenler, birlik olarak büyük baskı yaparak Nihat Özdemir'in istifasını sağladılar.

Kısa bir süre sonra da aynı hakemler görevine döndü.

Özdemir'in yerine vekalet eden Servet Yardımcı da bu operasyona engel olamadı.

Yani anlayacağınız önümüzdeki sezon aynı düzen devam edecek gibi görünüyor.

Servet Yardımcı'yı yakından tanırım. UEFA'da çok sevilen, iki lisan bilen, son derece eğitimli ve tecrübeli bir başkan.

Gelecek yıl TFF olağan genel kuruluna kadar devam etmesi gerekirken yine marşa basıldı.

Gaziantepspor eski başkanı Mehmet Büyükekşi; Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan görüşmesinden sonra adaylığını açıkladı. Bu girişimin ardından kulüp başkanları yine ikiye bölündüler.

Eski düzenin devam etmesini isteyenler ve futbolda devrim isteyenler hemen cephe aldılar.

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Futbol kamuoyunun büyük bir bölümü futbolun içinden gelen futbolu bilen, yöneticilikte tecrübeli birinin tercih edileceğinin yine eski düzenin devam etmesini isteyenler Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesi için çaba gösteriyorlar.

Futbolumuz yerlerde sürüklenirken maalesef futbolumuzu kurtaracak bir hamle görünemiyor.

Ben de küçük bir çaba göstererek TFF yönetim kuruluna girme arzusundaydım. TFF yönetiminde eğitim, altyapı ve genç milli takımlara hizmet etmek isterdim.

Ama maalesef bu fikrimden vazgeçiyorum.

Ben Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan gibi kişilerin yönlendirdiği bir yönetiminin içinde olmak istemem. Başta Beşiktaş olmak üzere beni destekleyen kulüplerimize teşekkürü borç bilirim.