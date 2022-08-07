Uyan artık İsmael!

Sıradan oyunculardan kurulu Kayserispor karşısında Beşiktaş öldü, öldü dirildi.

Geçen sezon sonundan beri "Beşiktaş bu sistemle özellikle iç saha maçlarında çok zor galibiyet alır" deyişim bundan.

Çünkü kaos futbol kaliteyi ortaya çıkarmaz, aksine kaliteyle kalitesizliği dengeler. Dün olduğu gibi.

***

Bir tek transfer yapamamış, sıradışı pek oyuncusu olmayan bir Kayserispor, üstelik son 20 dakikayı on kişi oynamasına rağmen Beşiktaş'a karşı direnmekte pek zorlanmadı.Neden mi? Çünkü İsmael'in sistemi organize atak geliştirmeye yaramıyor, aksine kaos üretiyor ve o kaos içinde yakalanan pozisyonlar da heba oluyor.Beşiktaş dün kazandı...Karşısında gerçekten zayıf bir takım vardı. Şu oyun, bu kaotik ortam Beşiktaş'ı çok yıpratır.Gedson'u solda denemek nasıl bir akıl tutulması! Alınan her topu ileriye uzun kullanmak hangi akla hizmet etmektir?

***

Muleka kaybolur bu sistemde, Ghezzal çok zorlanır, Weghorst ise önde öksüz, yetim kalır.

Vazgeç İsmael, vazgeç. Bu takım, dörtlü savunmanın önünde çift ön libero ile oynar. En önde Weghorst, arkasında ise Muleka ve Ghezzal olur... Araya da bir 10 numara şart oğlu şart. Orkestra şefi olmazsa herkes kafasına göre çalar, ortaya iyi bir melodi yerine büyük bir kuru gürültü çıkar! Görmelisin artık bunu.

Beşiktaş senin deneme tahtan değil. Çok zayıf bir rakip karşısında iç sahada bu kadar zorlanan bir takım senin sisteminle ligi başarılı bir şekilde tamamlayamaz. Bu çok açık ve net...

Sevgili Başkan Çebi; bu gerçeği görün ve gereğini yapın. Yoksa sıkıntı büyük, çok büyük sakın bu üç puan sizi aldatmasın.