Ya değişecek ya gidecek!

Yeni haftayla ilgili öngörülerde bulunmadan önce geride kalan haftayı özetleyelim… Lige en hazır takım Galatasaray, Fenerbahçe golcü almak zorunda, Beşiktaş'ın sistemsel sorunları var ve mutlaka bir 10 numaraya ihtiyaç duyacaktır. Trabzonspor; Hamşik'in yokluğunda homojen yapısından uzaklaşmış yeniden dengeli bir takım olabilmeleri için ilk yapmaları gereken Hamşik gelene kadar o bölgeyi dolduracak bir isim bulmak.



BEŞİ BİR YERDE! Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Adanademirspor ve Konyaspor üst sıralarda kesinlikle yer alacak güce ve motivasyona sahipler.



EN ZAYIF HALKA İSTANBUL! Sivasspor, Gaziantepspor ve Giresunspor orta şekerli, Ümraniyespor ligin yeni rengi olmaya aday. İstanbulspor ilk haftanın en zayıf halkası görünümündeydi. Hala alt ligde oynayan bir takım gibiler. Acil toparlanmaları şart. Ankaragücü ve Kayserispor için de aynı şeyleri söyleyebilirim. TESİS YOK PİRLO NE YAPSIN? Karagümrük göçebe hayatın zorluklarını yaşıyor doğrudüzgün çalışma ortamları bile yok. Bu şartlarda, Pirlo ustaya rağmen istikrarlı bir Karagümrük izlememiz zor. Kasımpaşa daha özel bir durumda! 4-0 kaybettiler ama aynı skorla kazanabilirlerdi de. Belli bir potansiyelleri var ve çok can yakarlar ama canları da çok yanar…



GHEZZAL&MULEKA HARCANIYOR Özet bitti şimdi gelelim Beşiktaş'ın hal ve gidişine. Kayserispor ligin en zayıf kadrolarından birine sahip, tek transfer dahi yapamadılar. Beşiktaş böyle bir rakibi, hem de kendi sahasında yenerken çok zorlandı. Bunun temel sebebi Valerien İsmael'in, başta Ghezzal ve Muleka olmak üzere oyunculara, oyun karakterlerinin dışında anlamlar yüklemesi. Ghezzal bir süre sonra, "taktikmaktik yok bam bam bam" diyerek bildiğini okudu ve maçı kurtardı ama her hafta Beşiktaş bu kadar şanslı olmayabilir.



LİSTE BAŞINDA 10 NUMARA OLMALI Fransız Teknik adamın arızalı sistemden vazgeçip Muleka ve Ghezzal'a özgürlük vermesi şart. Dahası bu ikili ile birlikte öndeki Weghorst'u da besleyecek bir 10 numaraya çok acil ihtiyacı var Kartal'ın. Aksi halde, özellikle iç sahada yani kompakt oynayan takımlara karşı Beşiktaş çok zorlanır ve çok puan kaybeder.



İNANMADIĞI SİSTEMİ DAYATTI! Üçlü savunma diye yeri-göğü inleten ve bu sistemin ustasıyım diyen Valerien İsmael'in, başta bu satırların yazarı olmak üzere gelen bazı eleştiriler karşısında geri adım atıp dörtlü savunmaya dönmesi aslında her şeyi açıklamaya yetiyor. Hoca inanmadığı bir sistemi zorla dayatmaya kalktı ve eleştiriler artınca vazgeçti. Çok yakında diğer yanlışlarından da dönecektir çünkü başka şansı yok.



AYDINLANMA GECİKİRSE! Eninde, sonunda Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun oyun karakterine çok uygun olan 4-2-3-1 dizilişine geçeceğine şüphe yok önemli olan bu "aydınlanma" gerçekleşene kadar siyah-beyazlı takımın neler kaybedeceğidir! O nedenle geçen sezon sonundan itibaren çok kez yaptığımız uyarıyı tekrarlayalım; Valerien İsmael tez zamanda değişmez ise Beşiktaş hocasını değiştirmek zorundadır. Net!