Beşiktaş ordusu!

Öncelikle şanlı ordumuzun tarihe düştüğü en önemli notlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni yani bayramımızı kutlayarak başlayıp Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle analım. Şanlı ordumuz ile başladık, Beşiktaş Ordusu ile devam edelim... Kartal'ın fantastik, kendisi açısından eğlenceli, rakipleri için bir o kadar dayanılmaz bir mücadele gücü, kazanma azmi var. Her maçın ilk yarısında ordusunun tüm gücüyle saldırıyor Beşiktaş... Havacıları var; Weghorst... Cenk Tosun... Muleka... Fırsatını buldukları anda kafalarını kullanıyorlar. Karacıları var; doğuştan futbolcu Dele Alli gibi... Her maçın ilk 45'inde sol tarafta uçurtma gibi uçan N'Kouduo gibi...



Komandoları var Kartal'ın: Sahanın her yerine yetişen, didişen, ısıran, koparan Fernandes gibi. Tekniğini hırsı ve mücadeleci karakteriyle birleştiren Salih Uçan gibi... Jandarmaları var Beşiktaş'ın, tüm kaçakları yakalayan Rosier gibi... Kademe ustası Mosuaku ve Saiss gibi... Ve de, her şart altında, ihtiyaç halinde ilk başvurulacak Necip gibi... İlk yarı kusursuz fırtına gibiydi Siyah-beyazlılar. Sahanın her yerinde topun arkasına ve de rakibin karşısına geçtiler, savaştılar, kazandılar. Muleka'nın ilk golünde Weghorst'un asisti müthişti. N'Kouduo'nun bindirmeleri, Muleka'nın ele-avuca sığmaz bitirimciliği... Böyle bir ilk yarının ardından ikinci yarıda Beşiktaş'ın vites düşürmesi normaldi. Valerien İsmael, Umut, Kenan ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü. Çıkanlarla girenler arasındaki fark sahaya da yansıdı elbet. Saba'nın harika golüyle Sivasspor heyecanlanırken Beşiktaş daha çok oyunu soğutmaya çalıştı. Gelelim Beşiktaş Ordusu'nun komutanına; Valerien İsmael takımı fizik olarak müthiş hazırlıyor ona şüphe yok ancak hala bana güven vermiyor. Yine de önce üçlü savunmadan, sonra klasik 4-3-3'ten vazgeçmesi önemli.