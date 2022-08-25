Varsayalım İsmael!

Beşiktaş taraftarı, medyada kalem oynatan bir çok "futbol aliminden" daha bilgili ve daha cesur. Taraftar, skora bakmaksınız görüş belirtiyor ve net konuşuyor;

ISMAEL BİZE GÜVEN VERMİYOR!

Medyadaki birçok kişi de bu cesaret yok!

"Keskin ifadeler kullanırız adam da başarılı olursa madara oluruz" türünden korkulara esir olanlar, sadece skora göre konuşupyazmayı sürdürüyorlar.

Takım kazanırsa, "İsmael'e şans vermek gerek" masalıyla gündemi yakalamaya çalışanlar, puan kaybı olunca kalabalıkların ardına saklanıp "İsmael'le bu iş olmayacak galiba" mealinde yarım, yamalak çıkışlarla işi kotarmaya çalışıyorlar.

Bilgisine güvenen, Beşiktaş'ın dinamiklerini iyi bilen, Beşiktaş formasının ağırlığının farkında olanlar skora bakmaksınız şunu net olarak görüyorlar; İsmael maceraperest ve asla bu yükü taşıyacak kapasitede değil.

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Manzara gayet net. Alanya maçında takım 3-1 öndeyken yaptığı gereksiz ve saçma değişikliklerle (hakem hataları da vardı) maçı rakibe hediye eden İsmael, Karagümrük karşısında ise tam tersini yaptı ve Berkay-Kartal değişikliği dışında, son dakikalara kadar oyuna müdahale etmedi.

Bu gerçek ortadayken hala İsmael'i çözememiş olan varsa ciddi bir özeleştiri yapmalıdır.

Beşiktaş büyük camia, hedefleri de büyük. İkisi de birbirinin kopyası olan maçların birinde aynı anda (yanlış isimlerle) üç-dört değişiklik yapıp, diğerinde ekstra zaman gelene kadar oyuna müdahale etmeyen bir teknik adamın Kartal'ın yaşadığı yüksek irtifalara alışması pek mümkün değildir.

Şimdi Dele Alli gelecek, Kerem geldi, yani kadro derinliği artıyor ve bir de stoper alınınca her mevkide alternatifler artacak.

Böyle bir kadroyu bu kadar sığ düşünceli bir teknik adama emanet etmenin sakıncaları tez zamanda ortaya çıkacaktır.

O nedenle skorlardan bağımsız net olarak şunu söylemeliyim; İsmael Beşiktaş'ın hocası değildir!

Nokta!: