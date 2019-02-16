Gönüller rahat

Türk futbolu Yusuf Namoğlu sorunundan kurtulduktan sonra MHK'nin başına kamuoyuna güven verecek isimlerin gelmesi şarttı. Sabri Çelik sürpriz oldu ama bu camida saygınlığı olan bir isim, yani gönüller rahat.

Mustafa Çulcu, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hamza Mısır ve Muhittin Boşat... Bunlar da önemli isimler. Tartışılan hiç kimse yok mu?

Var tabii... Misal rahmetli Hasan Doğan'ın hakemliğini bitirdiği Hakan Sivriservi olmamalıydı. Umuyorum ki çok etkili bir görevde olmayacaktır.



Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Hamza Mısır üçlüsü Türk futbolunun sorunlarını bilen, hakemlere öz güven verebilecek önemli isimler.

Keza Çimen ve Abitoğlu da öyle.

Ligin sonuna kadar bu ekibin çok önemli işler başaracağına inanıyonum.

Artık VAR'a gitmekten korkan ya da gitiğinde gördüğü doğruyu çalamayan hakemler olmayacak diye düşünüyorum. Ümit Öztürk başta olmak üzere problemli isimler uzun süre dinledirilecektir.

Hiçbir hakemin çok fazla yükün altına sokulacağını düşünmüyorum.

Daha geniş bir kadro sahaya sürülecektir. Zaten bu bile sorunların ortadan kalkmasına yetecektir.

Başarılar diliyorum.