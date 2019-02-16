Gönüller rahat – Turgay Demir – Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Gönüller rahat

Türk futbolu sorunundan kurtulduktan sonra MHK'nin başına kamuoyuna güven verecek isimlerin gelmesi şarttı. sürpriz oldu ama bu camida saygınlığı olan bir isim, yani gönüller rahat.
, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, ve Muhittin Boşat... Bunlar da önemli isimler. Tartışılan hiç kimse yok mu?
Var tabii... Misal rahmetli Hasan Doğan'ın hakemliğini bitirdiği Hakan Sivriservi olmamalıydı. Umuyorum ki çok etkili bir görevde olmayacaktır.

Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Hamza Mısır üçlüsü Türk futbolunun sorunlarını bilen, hakemlere öz güven verebilecek önemli isimler.
Keza Çimen ve Abitoğlu da öyle.
Ligin sonuna kadar bu ekibin çok önemli işler başaracağına inanıyonum.
Artık VAR'a gitmekten korkan ya da gitiğinde gördüğü doğruyu çalamayan hakemler olmayacak diye düşünüyorum. Ümit Öztürk başta olmak üzere problemli isimler uzun süre dinledirilecektir.
Hiçbir hakemin çok fazla yükün altına sokulacağını düşünmüyorum.
Daha geniş bir kadro sahaya sürülecektir. Zaten bu bile sorunların ortadan kalkmasına yetecektir.
Başarılar diliyorum.

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 16 Şubat 2019, Cumartesi
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