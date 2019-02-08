Quaresma dönemi bitti şimdi(!) Kagawa dönemi

Tüm diğer kulüpler gibi Beşiktaş'ın da maddi sorunlar yaşaması bir anlamda normal... Çünkü çok ağır bir faiz yükü altında oldukları malum. Dolayısıyla çok büyük rakamlara transfer yapılmaması ya da milyonlarca euro'yu bulan oyuncu alacaklarının gecikmeli ödenmesi kabul edilebilir bir şey. Ancak İlhan Mansız'ın maaşının ödenmemesi gibi çok küçük rakamların gündem oluşturacak şekilde sorun haline gelmesi kabul edilebilir bir şey değil.

Büyük sorunları çözemeyebilirsiniz fakat bu tür problemleri Beşiktaş marka değerine zarar vermeden ortadan kaldırmak gerek.

Bu ciddi bir yönetim hatasıdır ve hala şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi ümidi olan takımın motivasyonunu da bozmaktadır.



Kagawa gelmiş, ayağının tozuyla gollerini atmış, camia kış ortasında baharı yaşıyor. Taraftar mutlu ve umutlu...

Bu şartlarda ufak tefek sorunları çözmek ve motivasyonu arttırmak şart.

Motivasyon konusuna etki edecek bir başka problem ise Quaresma...

'Gideceğim' dedi, bir türlü ikna olmadı ama şimdi gitmek bilmiyor.

Gitmek istediğini saçma sapan bir kırmızı kart görerek de ilan etmişti hatırlarsanız.

Şimdi bu oyuncunun takımda kalması demek, Beşiktaş kadrosunun içine pimi çekilmiş bomba koymakla eş değer.

Quaresma kendisinden daha çok ilgi gören, daha çok sevilen bir oyuncuya tahammül edemez. Akla hayale gelmeyecek arızalar çıkarır.

Bunu Beşiktaş'taki ilk döneminden çok iyi biliyoruz.

Şimdi aynı manzaranın tekrarlanmasına izin verilmemeli.

Quaresma dönemi bitti Beşiktaş'ta, artık Kagawa dönemi var.

Şenol hoca cesur bir kararla şu cümleyi Quaresma'ya söylemeli:

Kolay kolay kadroya giremezsin!

Beşiktaş taraftarı da bu noktada dik durmalı. Göklere çıkardıkları Quaresma'nın yaptıkları ortadayken artık yüz vermemelidir.



Öte yandan Burak Yılmaz konusunda hala kan davası güden varsa, o kişilerin Beşiktaş tribünlerinde işleri yok.

Beşiktaş'ın santrforunun moralini bozmak için maça gelen Beşiktaşlı olmaz, başka takımlı olur. Kime hizmet ediyorsa, o takımın maçlarına gitmeleri tavsiye olunur.

Özetle Beşiktaş Japon Harikası Kagawa'yla muhteşem bir hava yakaladı, bunu korumak, motivasyonun artmasını ve takımın şampiyonluk kulvarına girmesini sağlamak gerek. Bunu da tüm camia birlikte yapabilir.

Bursaspor maçında Vodafone Park'ta 41 bin 903 kişi olmalı ve muhteşem bir tribünle takım iki yıl öncesindeki gibi desteklenmeli.

Kagawa kapanan her kilidi açabilecek bir çilingir. Yeter ki moral motivasyonu bozulmasın. Bu yapılırsa, Beşiktaş şampiyonluk iddiasına 'Japon Yapışıtırıcı' ile yapışır.