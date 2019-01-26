Git artık Q7 – Turgay Demir – Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Git artık Q7

Bir türlü anlamıyorum seni ...
Gidiyorsan da üzülmem...
Bin türlü çalım atma şeklin var, ceza sahası civarında hiçbirini kullanmayıp, kafanı bile kaldırmadan, "Saldım çayıra Mevlam kayıra" ortası yapıyorsun...
Orta sahada, yani en etkisiz bölgelerde ise gereksiz yere iki-üç kişinin arasına girip risk alıyorsun.
Hakikaten çok garipsin. Gördüğün anlamsız kırmızı kart da cabası.
Git, gerçekten git...
dün çölde kutup ayısına denk gelen bahtsız Bedevi gibiydi!
Sen Erzurumspor karşısında 7-8 net pozisyon bul, onu kaleci kurtarsın, bunu falanca dışarı atsın, ötekini öyle, beriki böyle kaçsın. Yetmezmiş gibi senin oyuncunun vurduğu top, diğer oyuncuna çarpıp kendi kalene girsin...
Olacak iş mi, diyeceğim ama oldu işte.

***

Ligde şiddetle puana ihtiyacı olan Erzurumspor, Vodafone Park'ta kapanacak belli, Dadaş'ın bu perşembenin gelişi çarşambadan belli taktiğine karşılık sabırlı oynamak, pas arası yapmak, ikinci, üçüncü bindirme için rakip savunmadan dönen topları almak çok çok önemli.
Çünkü karşında kapanan bir rakibi eksik yakalayamazsın ama dengesiz yakalayabilirsin.
Bunun için de her karşılaşmada her dakika baskının şiddetini arttırmalısın.
Beşiktaş sık sık Erzurumspor kalesine gitti ama ikinci, üçüncü bindirmeleri nadiren yapabildi.
Çoğunda siyah-beyazlı oyuncular kaptıkları topları fazla oyalayıp bir de yanlış pas tercihleri yaparak harcadı.
Bazılarını da hakem oyunu çok fazla soğutarak engelledi.
Elbette bu mazeret değil, hakemi de yeneceksin.
En büyük eyyamcılar, sinsi sinsi yönetir maçı, rakibin zaman çalmasını önler, senin lehine faul çalarak rakip kalede baskı kurmana kesinlikle izin vermez.
Sen de bunlara karşı, çok uyanık olacaksın, atacaksın golleri, hakem çaresiz kalacak, rakibin de on kişi sahasında kapanmayı bırakıp gol için üzerine gelmek zorunda kalacak.
Formül bu.
Beşiktaş dün yeteri kadar iyi değildi ve kazanacak bir futbol ortaya koymadı.Bu kaybedilen iki puanı çok arayacaklarına hiç ama hiç kuşku yok.
B

  • Turgay Demir Turgay Demir
    1. 26 Ocak 2019, Cumartesi
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