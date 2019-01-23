Çakallar cirit atıyor

Hem memlekette hem federasyonda seçim var. Art niyetliyseniz bu sizin için bulunmaz nimet. Trabzon ülkenin çimentosu. Başakşehir maçında yaşananlar hiç de masum hatalar gibi durmuyor.

Futbol mahallesinde, puslu havaya seven çakallar cirit atmaya başladı. Hem memlekette seçim atmosferi var hem de federasyon seçime gidecek. Art niyetliyseniz bu sizin için bulunmaz nimet. Hele hele aylardır "Devletin desteklediği takım" algı operasyonuna maruz kalan Başakşehir ile bu ülkenin her türlü problemine duyarlı olan Trabzon insanının temsilcisi Trabzonspor'un maçı varsa yeme de yanında yat. Zemin bu kadar hazır olunca futbolun dehlizlerinde uykuya geçmiş olan ama gelecekle ilgili planlarından hiç vazgeçmeyen bir grup operasyonel güç hemen harekete geçti. Trabzonspor-Başakşehir maçında yaşanan hakem hatalarını bir çocuk saflığında değerlendirsek bile hatanın ötesinde şeyler olduğu açık. Hata anlık olur. Oysa sizin ekranda tekrar tekrar izleme şansınız varken yapıyorsunuz bu hataları. O zaman niyetiniz sorgulanır kardeşim.



BURADA BAŞKA AMAÇ VAR



Trabzonspor'un penaltısı verilmedi. Yediği 2 golde de bariz fauller vardı. Kör gözün parmağına bunları görmezden gelenler bir yandan "Bakın devlet Başakşehir'i kolluyor" algısını oluşturmak isteyenlere hizmet ederken, diğer yandan da Trabzon şehrinden yetişmiş olan çok değerli siyasetçileri seçim öncesi hedef tahtası durumuna getirmeyi amaçladı. Hesaplarına göre bir taşla 5 kuş vuracaklar!



TESLİM ALMAK İSTİYORLAR



Bir yandan "Başakşehir devlet tarafından kollanır" havası yaratacaklar, diğer yandan da "Trabzonspor'u ince kıyım doğruyorlar ama Trabzonlu siyasetçiler 'gık' bile demiyorlar" manzarasını toplumun önüne koyacaklar. O nedenle önce futbol tarafına bakalım. Sayın Yıldırım Demirören, MHK başta tüm kurullarını çok sıkı denetlemek zorundadır. Görünen o ki perde arkasında birileri kongre öncesi Demirören'i teslim almak istiyorlar.



ÖZGÜR İRADESİ KALMAZ



Amaçları hakem hataları nedeniyle bunalmış bir TFF başkanını istedikleri kıvama getirip genel kurulda futbolu kendilerinin yöneteceği ekipleri işin başına getirmek. Güçlü bir federasyon başkanı kimseyi dinlemez, bildiğini yapar. Bariz hakem hatalarıyla köşeye sıkışan bir federasyon başkanı ise herkese taviz vermek zorunda kalabilir ve yeni yönetimi dahası yeni kurulları özgür iradesiyle oluşturamaz. Sanırım Türk futbolunun perde arkasından yönetmek isteyenlerin amacı da bu.



OYUN İÇİNDE OYUN VAR



Herkes dikkatli olmalı. Federasyon, kurullarına hakim olmalı. MHK kör gözün parmağına hata yapan hakemleri ısrarla görevde tutmamalı. Ben dilim döndüğünce uyarıyorum. Oyunun içinde oyun var diyorum. Bu oyunun içinde kimler olduğu çok yakında ortaya çıkar. Biz damarlarına bastık. Şimdi feryat nereden gelecek ona bakacağız. Feryadın geldiği yer karanlık güçlerin merkezidir. Hiç şüpheniz olmasın. Memleketin etrafında dünyanın egemen güçlerinin binbir türlü oyunları var. Bu şartlarda en tepedeki Cumhurbaşkanı'ndan en aşağındaki vatandaşa kadar iyi niyetli olan herkes memleketin bekası için uğraşıyor. Bu manzarayı değiştirip futbol topunun sihirini toplumu bölmek ve parçalamak için kullanmak isteyenler ise aportta bekliyorlar.



KARANLIK GÜÇLER



Nedenle proje takımı Başakşehir ve bu ülkenin çimentosu diyebileceğimiz Trabzon şehrinin temsilcisi Trabzonspor'un maçında yaşananların çok masum hatalar olduğunu düşünmek aşırı iyimserlik olur.



Hatayı yapanlar, yaptıkları hataları önlerindeki ekrana rağmen düzeltemeyenler, oyunun ne kadar içindeler ve bu hatalarının kimlerin işine nasıl yarayacağının ne kadar bilincindeler onu bilemem.



Bildiğim şu ki birilerin suyun akışına müdahale etmek istiyor. İstediklerine ulaştıkları takdirde hem bazı çok önemli siyasi kişilikleri zorda bırakacaklar hem de Başakşehir üzerinden siyasetin futbola müdahale ettiği izlenimini net olarak verecekler.



Bunu yaptıklarında federasyon seçimlerine el altından en iyi şekilde hazırlanıp ön planda kim olursa olsun arka planda Türk futbolunu yönetmeye soyunacaklar.



Bunlar karanlık güçler.



VATANIN EVLATLARI GÖZÜ AÇIK UYUMALI



Futbol geniş kitleleri peşinden sürükleyen, çok önemli bir organizasyon. İçinde adrenalin var. Heyecan var. Gerilim var. Mücadele var. Bunların hepsi art niyetli vatan hainlerinin çeşitli zamanlarda kullanabilecekleri büyük fırsatlar doğuruyor. Adrenalin yükü altındaki insanlar olayları doğru değerlendiremez ve sonunu düşünmeden anlık tepkiler gösterip perde arkasındaki gizli güçlerin oyunlarına gelebilirler. İşte bu noktada yapılması gereken çok önemli bazı şeyler var. TFF çok dikkatli olacak. Tüm kurullarının adaletli ve hakkaniyetli icraatler yapmasını sağlayacak. Bu kırmızı çizgilerin dışına çıkan her kimse hesabı anında sorulmalı ve kamu vicdanı rahatlatılmalıdır. Milyonlarca futbolsevere düşen ise hiçbir tahrike kapılmadan, sağ duyularını korumak ve karanlık güçlerin oyununa gelmemektir.



BAŞKA TÜRKİYE YOK



Bizim bir tane vatanımız var. Her kim ki o vatanın içinde bir kargaşaya yol açmak istiyorsa, kullandığı argüman ister meşin top olsun ister başka bir şey bu vatanın evlatları olarak dikkatli olmalı, gözü açık uyumalıyız. Çünkü başka Türkiye yok.