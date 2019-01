Hodri meydan!

Beşiktaş'taki imza-komisyon skandalı haberim büyük yankı uyandırdı. Bu arada benzer bir konuyu, Erdal Torunoğulları'nı isimsiz bir şekilde tarif ederek Atıf Keçeci ağabey de daha önce gündeme getirmiş ve şöyle demiş:

"Şimdi bu arkadaş, Beşiktaş'ın menajerlerin elinde oyuncak olduğundan bahsetmektedir. Mario Gomez transferinde 3 menajer ile Fabricio transferinde M.S.C. isimli menajerlerle sözleşme yapılmış. Mario Gomez'e maaş olarak yıllık 5 milyon euro verilmesine karşılık, enteresandır 3 menajere toplam 1.990.000 euro ödenmeli sözleşme akdedilmiştir. Hem bu işleri yapacaksın, yönetimdeyken sesin çıkmayacak; sonrasında ayrılık yaşayınca kulübün menajerlerle olan ilişkilerini eleştireceksin. Bu çok kabul edilebilir bir anlayış değildir." Yani, yanisi şu; Erdal Torunoğulları, Mario Gomez transferinde üç menajere yaklaşık yüzde 38 (Sanırım bir dünya rekoru) komisyon ödenmesini kabul etmiş, imza atmış ama şimdi Beşiktaş'ın menajerlerin elinde oyuncak olduğunu falan söylüyor.

Tıpkı duayen Atıf ağabeyin de söylediği gibi; bu etik değil, kabul edilebilir değil! Ya görevdeyken yanlışı gördüğün anda konuş, hataya engel ol, ya da hiç konuşma.

Çünkü aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. NOKTA!



TOP ARTIK BURAK'TA

Beşiktaş, Trabzonspor'da sorunlar yaşayan Burak Yılmaz'la her konuda anlaştı.

Oyuncu yarım sezon için 1.2 milyon euro alacak, sonraki iki sezonda ise (Bir yılı opsiyonlu) toplam 4 milyon euro daha kazanacak.

Beşiktaş, Trabzonspor'a bonservis ödemeyeceği için o konuyu da Burak kendisi halledecek.

Trabzonspor'dan alacaklarına karşılık bonservisini aldığı takdirde Burak Yılmaz Beşiktaş'ın Antalya kampına katılacak.

Yani artık top Burak Yılmaz'da. Gol mü yapar, dışarı mı atar; kendi bilir.

Peki Burak Beşiktaş'ta başarılı olur mu, derseniz; bence olur! Goller atar, belki şampiyonluk da gelir. O noktada her şey unutulur ve taraftar da bağrına basar.



GÜNEŞ PARLIYOR

Şenol hoca ikinci yarı kampı öncesi 'Güneş Sistemi'ni güncellemeye hazır. Hoca kafasındaki tüm konuları Başkan Fikret Orman'a açtı ve karşılıklı olarak bir rahatlama sağlandı.

Ligin ikinci yarısında kenetlenmiş bir Beşiktaş izleyeceğiz. Şenol hocanın rahatlamış olması takımı da çok olumlu etkileyecektir.

Burak Yılmaz transferi de hocanın keyfine keyif kattı.

Yani moraller yerinde ve ligin ikinci yarısında Güneş yeniden doğabilir!



TOLGA'YA ÜZÜLDÜM

Tolga Zengin kardeşimi çok severim. Neler yaşandı, nasıl bu noktaya gelindi bilmiyorum ama yönetimin de kendisinden şikayeti var.

Dolayısıyla Beşiktaş'la yolları ayrılıyor. Keşke böyle olmasaydı ama oldu.

Tolga kardeşime yeni rotasında başarılar diliyorum.



TÖRE HAK ETTİ!

Gökhan Töre Beşiktaş'ta hiç bir zaman istikrarlı olamadı...

Bu çocukta hep bir motivasyon eksikliği, bir sıkıntı hali vardı. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu aşikar ama yetenek yetmiyor maalesef. Eğer sahip olduğunuz özellikleri sahaya yansıtacak mental hazırlığınız yoksa her şey havada kalıyor. Gökhan'da da olan bu, o nedenle Beşiktaş'la yolları ayrıldı.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ BU KIZ ÇOCUKLARININ SESİNİ DUYUN!

Beşiktaş Basketbol U14 takımında, görevini, yetkisini tam olarak anlamadığın Saruhan Özel isimli 'yetkili' ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre Galatasaraylı olan bu beyefendi aynı zamanda bir bankanın genel müdür yardımcısı.

Acaba gücü oradan mı geliyor, bilinmiyor. Ancak veliler akla-hayale gelmez iddialarda bulunuyorlar.

Saruhan bey, iddiaya göre çocuklara inanılmaz baskı yapıyor, kendi kızını kolluyor, velileri tehdit ediyor... Dahası var, veliler isyanda ve Beşiktaş yönetimi bu iddialara kayıtsız kalmamalı. Acil bu konuya el atılmalı. Konu çocuksa ben dünyayı yakarım, bilen bilir...